Война — день 332: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ кошмарят россиян на юге

Оперативно о главном 21 января

Российское полномасштабное вторжение в Украину продолжается 332 дня. Как и прежде наиболее ожесточенные боевые действия происходят на направлении Бахмута в Донецкой области и Кременной в Луганской. В качестве мести украинцам за стойкость оккупанты беспощадно обстреливают мирных жителей и особенно достается Запорожской области. ВСУ в свою очередь наносят активные контрудары по российским позициям на юге страны, чем снижают разрушительные последствия российского террора.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украинская армия получит больше оружия и боеприпасов, говорит министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи "Рамштайн"

"Свободный мир поддерживает Украину и аплодирует отважным украинским солдатам и нашему мужественному народу. Мы победим. Зло будет побеждено", — написал Резников в Twitter.

Информация за 18 января доступна в сводке: Война — день 329: оккупанты готовят новый ракетный удар и наступают на Донбассе.

С данными за 19 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 330: оккупанты готовят новое наступление, а Запад наращивает поддержку Украины.

О происходившем 20 января читайте в материале: Война — день 331: "Рамштайн" не радует, а оккупанты мечтают о наступлении