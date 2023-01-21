На Украину надвигается Сибирский антициклон: когда "похолодает" до минус семи

В субботу вечером в Киеве возможен небольшой дождь и мокрый снег

На выходных в Украине продолжится тенденция последних дней – теплая погода продолжает "пятиться", уступая место более холодному воздуху.

"Синоптические процессы начинают постепенно меняться. Уже в ближайшие выходные более ощутимо начнёт сказываться влиянием юго-западной периферии обширного Сибирского антициклона, благодаря которому в Украину начнёт поступать более прохладный и сухой воздух с востока… Температура воздуха немного снизится, особенно в восточных и северных областях, однако всё ещё будет оставаться выше климатической нормы. В южной половине и на Закарпатье пока что изменений в температурном режиме не предвидится", — пишет синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, в субботу, 21 января, в западных областях ночью ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождём. Днём местами небольшой дождь. В Карпатах сильный снег. На дорогах местами гололедица. В северной части без существенных осадков, только днём в Киевской области местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днём -1…+4 °С. В центральных областях без существенных осадков, только в Черкасской области утром и днём местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +1…+6 °С. На юге Украины осадков в течение суток не предвидится, только в Одесской области ночью и утром местами пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °С, днём +6…+11 °С, в Крыму и на юге Одесской области +12…+16 °С. В восточной части страны погода ожидается без осадков. Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -6…-1 °С, днём будет колебаться в пределах -2…+3 °С.

Но уже завтра, в воскресенье, 22 января, считает синоптик Наталья Диденко, в Украине будет сухо повсюду, разве что туманы могут увеличивать влажность воздуха.

В Киеве в субботу-воскресенье без осадков, лишь в субботу вечером возможен небольшой дождь и мокрый снег. Юго-восточный ветер сильнее, в воскресенье – слабее.

В ночные часы около нуля, кое-где небольшой "минус", поэтому осторожно, скользко, а в течение дня 21-22 января температура воздуха в столице составит +2+4 градуса.

В дальнейшем, считают специалисты сайта GisMeteo, дневных "минусов" можно не бояться до 2 февраля.

Примерно на такие же даты похолодания указывают и на сайте Meteoprog, но мороза, по их мнению, будет больше – до целых минус семи ночью.

Поэтому любителям зимнего тепла останется дождаться февраля, когда погода снова обещает побаловать всех теплом.