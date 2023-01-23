ВСУ отправили еще одно вражеское судно вслед за крейсером "Москва"

Украинские военные прорежают российский флот

Силы обороны Украины уничтожили вражеский катер. Он стал восемнадцатым военно-морским судном россии, уничтоженным украинскими военными.

Об этом сообщается в новых данных о потерях россии от Генштаба ВСУ. Деталей про уничтожение вражеского судна пока нет. Отметим, что уничтожить катер оккупантов могли как в морской акватории, так и в Днепре.

Кроме катера украинские военные порадовали ликвидацией 720 оккупантов, пяти танков, двух артсистем, двух беспилотников и другими плюсами к потерям врага.

Потери россии в Украине на 23 января

В ОК "Юг" сообщают, что вражеские корабли продолжают находиться в акватории Украины: в Азовском море один вражеский корабль, в Черном — их одиннадцать. Среди них три ракетоносителя с 24 "Калибрами" на борту и два больших десантных корабля.

Ранее катера оккупантов имели также склонность к самоликвидации, напарываясь на мины, которыми враг наводнил моря Украины. Какая именно техника была использована для ликвидации "свежего" катера оккупантов неизвестно. У нашей страны в арсенале оружия есть эффективные морские беспилотники.