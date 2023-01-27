Удары по Москве и Петербургу: зачем Подоляк пообещал россиянам эскалацию и чем это может обернуться для Украины

Что стоит за громким заявлением украинского политика

На днях советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сделал громкое заявление, спрогнозировав атаки на российские мегаполисы. В интервью российскому журналисту Майклу Наки политик выразил мнение, что кремлю не удастся избежать эскалации внутри страны, а таким "изнеженным и ленивым" городам, как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, следует быть готовыми к тому, что по ним могут наноситься удары. .

"Телеграф" обратился к военным и политическим экспертам, чтобы выяснить, насколько реалистичны прогнозы чиновника, и какие последствия для Украины могут иметь такие заявления.

Неутешительный сценарий и реакция кремля

Интервью Подоляка российскому журналисту ожидаемо наделало немало шума в информпространстве страны-агрессора. Советник руководителя ОП Украины обвинил кремлевских пропагандистов в создании мифов о "священной войне" с НАТО. Таким образом, по словам политика, марионетки путина пытаются скрыть, что россия начала войну, которую не в силах выиграть ни на поле боя, ни дипломатично, ведь Украина отказывается идти на уступки.

"Они продолжают абсолютно инфантильную историю рассказывать в прямом эфире, и какая-то часть аудитории еще покупается на это. Я думаю, что будет нарастать эффект осознания глупости политической элиты", — сказал политик.

Однако настоящий эффект разорвавшейся бомбы вызвал прогноз украинского чиновника относительно неизбежности внутренней эскалации войны в россии безотносительно к Украине.

"Будут разные удары по разным целям. Почему, кем и зачем – это уже другой вопрос, и мы не можем его обсуждать. У нас есть нехватка информации. Еще раз – Украина ударов по россии не наносит. Однако логика и эскалация войны на внутреннем рынке россии будет неизбежна. В том числе под удары попадут такие изнеженные и ленивые города, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д. Все будет склонно к эскалации войны – но это уже внутренняя проблема российской федерации", – сказал советник главы ОП.

Стоит отметить, что в преддверии выступления Михаила Подоляка в сети опубликовали видеозаписи и фотографии с комплексами ПВО, появившимися в центре Москвы. Военную технику заметили на здании министерства обороны россии, а также неподалеку от резиденций владимира путина в Ново-Огарево и на Валдае.

Учитывая нарастающую тревожность и чувство незащищенности в российском обществе слова украинского политика там восприняли как прямую угрозу безопасности рф. Реакция на них прозвучала на самом высоком уровне — от пресс-секретаря президента россии. Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков заявил, что слова Михаила Подоляка "подтверждают правильность избранного курса" Москвы.

"Мы вспоминали факты причастности украинского режима к организации террористических актов (подрыв машины Дарьи Дугиной). Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это еще раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений обезопасить себя от такой опасности", — цитирует Пескова радио "Маяк".

Стратегические и технические аспекты

Говоря об атаках, которым могут подвергаться российские города, Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет отношения к ударам по объектам на территории рф. В то же время, по словам военного эксперта, консультанта Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, находясь в состоянии войны с россией, Украина имеет полное право атаковать некоторые объекты на ее территории.

"Конечно, в этом есть смысл. Военные базы и склады боеприпасов, авиабазы и аэродромы, фабрики по производству взрывчатки и заводы по производству военной техники — все это теоретически может быть прицельно атаковано, в каком бы российском городе оно ни было расположено. Украина никогда не будет наносить удары по гражданской инфраструктуре, не будет убивать мирное население, не будет действовать теми же методами, что и страна-террорист. Однако, если гражданский взял оружие и пошел нас убивать, он становится нашей целью. Если с аэродрома запускают истребители, он становится нашей целью", — объяснил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Оценивая техническую способность Украины атаковать российские города, следует рассматривать возможность использования различных моделей БПЛА, а не дальнобойных ракет, отмечает Иван Ступак.

"Уже в ближайшем будущем на вооружении украинской армии появятся дроны разных размеров и дальности полета. Технические характеристики этих моделей предусматривают разный вес взрывчатки, которая может ими транспортироваться. Вероятно, действовать они будут по принципу "облака" — в воздух могут запускаться несколько БПЛА одновременно, что будет существенно усложнять работу системам ПВО", — рассказал военный эксперт.

Напомним, в конце 2022 года в "Укроборонпроме" сообщили о завершении разработки новой модели БПЛА. Он будет выполнять функции не только "дрона-камикадзе" с дальностью действия до 1000 км, но и платформоносителя, который может быть корректирующим или ударным.

Мотивы Подоляка и последствия для Украины

Одной из основных причин блокирования решений о поставках Украине более мощного и дальнобойного оружия со стороны коллективного Запада были опасения эскалации конфликта и переноса боевых действий на территорию россии. Несмотря на то, что Украина неоднократно заявляла об отсутствии намерений атаковать российские города, страны-члены НАТО не рисковали предоставлять нам свою технику, чтобы не спровоцировать владимира путина на применение неконвенционных видов вооружения на территории Украины и государств-доноров военной помощи.

Зная о страхе цивилизованного мира перед варварскими методами ведения войны, кремль и его марионетки регулярно используют ядерный шантаж для давления на союзников Украины и торможение оказания нам военной поддержки. Так, российские политики и пропагандисты неоднократно заявляли, что атаки объектов на территории рф могут привести к ударам тактическим ядерным оружием по центрам принятия решений в Украине и Европе.

В последние несколько месяцев США активизировали процесс передачи Украине более мощного вооружения. Решение о предоставлении нам ЗРК Patriot стало решающим — вслед за ним последовали и другие соглашения с западными странами по поставкам высокотехнологичного вооружения и военной техники. Главной победой в обеспечении ВСУ средствами для мощного противостояния оккупантам можно считать согласие Германии на передачу Украине танков Leopard 2. После долгосрочных переговоров канцлер ФРГ Олаф Шольц все же согласился снять запрет на поставки немецкой техники в Украину.

Прогнозируя вероятные удары по российским мегаполисам, Подоляк отметил, что речь не идет об атаках со стороны Украины. В то же время, учитывая общую тональность этого заявления, оно все же может произвести впечатление угрозы стране-агрессору. По словам политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, такая риторика вряд ли пойдет на пользу Украине.

"Теоретически, в далекой перспективе, это действительно может произойти. Но здесь и сейчас озвучивать такие сценарии нет никакого смысла. Это заявление является или "куражом" и желанием "хайпануть", или попыткой подыграть украинцам, мечтающим отомстить россиянам. В первом случае это бессмысленно, во втором — опасно. Нельзя вести войну в логике мести и эффектных акций. У каждой из них могут быть последствия, в том числе — ядерный удар со стороны рф", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, подобные заявления представителей украинской власти могут существенно усложнить процесс переговоров с западными партнерами по предоставлению нам вооружения, считает Владимир Фесенко.

"Резников, Залужный и другие военные рано или поздно будут договариваться о передаче нам ракет большей дальности, чтобы мы могли наносить удары по Крыму, Черноморскому флоту, военным объектам в приграничных регионах рф, с которых взлетают истребители. Но у наших партнеров в памяти останутся слова про атаку Москвы и Питера. Западные политики очень осторожны и всегда думают о последствиях, поэтому это может осложнить процесс заключения новых соглашений о военной помощи", — отметил эксперт.