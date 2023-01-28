На Украину надвигается снежная лавина: каким регионам приготовитсья к удару стихии

В некоторых областях пройдут снегопады, кое-где сильные

Благодаря предупреждению метеорологов украинцы внутренне приготовились к "настоящей зиме" на выходных и даже изучили способы передвижения в гололед – с тем, чтобы удерживаться на ногах даже в самых скользких местах.

О том, как изменится погода в ближайшие часы, рассказывает в социальной сети народный синоптик Станислав Щедрин.

Согласно его прогнозу, в субботу, 28 января, в южных областях пройдут снегопады, кое-где сильные, особенно в Одесской области, на остальной территории существенных осадков не ожидается.

"Температура воздуха по всей стране, не очень будет отличаться от сегодняшней", — написал Щедрин.

В то же время специалисты Укргидрометцентра считают, что в южной части страны температура ночью опустится до 0-7° мороза, в восточных областях до 10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и в Крыму 2-8° тепла.

Завтра, 29-го января, снег, согласно прогнозу народного синоптика, доберется и до центра страны. В то же время на востоке и юге стоит ждать небольшого снега с дождем.

Новая неделя также придет со снегом и снежными заносами: с 30 января, постепенно увеличится количество осадков, зайдут атмосферные фронты с запада, северо-запада Европы. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

"Снег и мокрый снег будут выпадать периодически, будет красиво, хоть однажды осадки перебьют другой картинкой эту надоедливую серую плотную облачность, однако ситуация на дорогах усложнится. Водители, осторожно! А еще о каких-то необходимых делах на открытом воздухе позаботьтесь уже сейчас, до снега", — отмечает специалист.

Как будет развиваться ситуация до конца следующей недели, показали специалисты сайта weather.com. Согласно их прогнозу, температура воздуха будет достаточно комфортной, при этом снег будет идти регулярно.

К счастью, на смену теплому январю придет не менее теплый февраль. Согласно прогнозу специалистов сайта "Погода УНИАН", последний месяц зимы не собирается "лютовать" и даже немного побалует "щадящими" температурами воздуха днем.

А после февраля в своим права вступит первый месяц весны, когда уже по-настоящему стоит ждать прихода тепла.