В США все громче говорят о дальнобойных ракетах для Украины: высказались два топ-чиновника

У США и партнеров есть пять недель, чтобы передать Украине все необходимое вооружение и обучить солдат с ним обращаться

Бывший посол США в россии Майкл Макфол заявил, что Запад должен пересмотреть свое отношение к войне в Украине. По его словам, постепенное расширение военной и экономической помощи только затянет конфликт между россией и Украиной.

Такое мнение он высказал в статье для Foreign Affairs. Он добавил, что США и НАТО должны, наоборот, поддерживать прорыв Киева, давая ему все больше современного оружия, в особенности ракетные системы ATACMS.

Бывший посол отметил, что это вооружение должно стоять первым в списке нынешней военной помощи. Ракетная система ATACMS поможет ВСУ наносить удары по скоплениям российской техники в тех местах, которые сегодня недосягаемы.

"Она выпускает ракеты, которые могут пролететь почти 200 миль (около 320 км. — Ред.), и, таким образом, позволит украинским силам атаковать российские аэродромы и склады боеприпасов в Крыму и в других местах, которые сейчас вне досягаемости. Предоставление ударного оружия дальнего действия может изменить ход весеннего украинского наступления", — подчеркнул Майкл Макфол.

Кроме этого, пилотам необходимо дать истребители F-16, а в качестве гарантий Зеленский мог бы подписать юридически обязательное соглашение о неприменении этого оружия для ударов по целям на территории россии. Макфол подчеркнул, что объявить о планах передачи этого вооружения необходимо 24 февраля — это произведет важный психологический эффект.

Бывший министр обороны США Марк Эспер придерживается аналогичного мнения. Он призвал власти страны немедленно предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и западные истребители, передает "Голос Америки". По его мнению, политика западных стран по поводу предоставления Украине помощи правильная, но медленная.

"Нас волнует наступление россии весной, а это март, до которого осталось пять недель. Давайте посчитаем логистику: чтобы доставить танки, нужны недели, нужно еще обучить экипаж, это также занимает недели. Надо научить их не только индивидуальным навыкам, но и как работать коллективно, нужно создать логистику материально-технического обеспечения, систем пополнения запасов. Боюсь, мы не будем вовремя готовы", – сказал он.

Чтобы достичь успеха на фронте этой весной, Украина должна была получить танки от союзников еще осенью — в сентябре или октябре. Марк Эспер призвал Белый дом и правительства других стран не медлить с помощью для Украины, особенно с решениями передать ВСУ ракеты ATACMS и истребители.

"Мы должны были утвердить предоставление им [украинцам] самолетов, это дало бы им преимущество. Если они собираются вступать в общевойсковое сражение, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь с воздуха. Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы смогут добраться вглубь восточной Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки беспилотников Shahed, вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы – что угодно. Надо иметь точное оружие [которое позволит наносить удары] на большие расстояния", – сказал Эспер.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина может получить ракеты ATACMS. Поставки этого оружия будут зависеть от успехов ВСУ на фронте.