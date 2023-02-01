"путин будет штурмовать Киев": израильский офицер в отставке объяснил логику диктатора

Попытка захватить Киев обречена на провал, но путин все равно попытается

Президент россии владимир путин мыслит, как маньяк. Исходя из этого, он может попытаться повторно захватить Киев, чтобы смыть позор со своей армии.

Такое предположение выдвинул офицер Армии обороны Израиля в отставке, военный эксперт и историк Григорий Тамар в передаче "В гостях у Гордона". По его словам, от президента россии можно ожидать чего угодно.

"Если следовать этой логике маньяка, то, независимо от перспектив военных, напрашивается, что он может попробует штурмовать Киев. Потому что, в случае успеха, он таким образом смоет позор со своей армии за все разгромы, которые ваша [украинская] армия нанесла российской", — сказал Григорий Тамар.

По словам экс-офицера Армии обороны Израиля, штурм Киева — это абсолютно бесперспективное, в военном отношении, действие. Но владимир путин, с большой долей вероятности, может на это решиться. Если ему удастся "сорвать банк" в этом бою, то российская армия восстановит свой престиж, и страна может садиться за стол переговоров с Украиной, имея на руках козырные карты.

"Еще раз подчеркиваю, это мое мнение, успеха он иметь не будет", — подчеркнул Григорий Тамар.

Ранее "Телегераф" рассказывал о том, что в Украине сейчас есть четыре плацдарма для наступления россии, но совершить прорыв фронта агрессор сможет только на одном из них, говорит эксперт.