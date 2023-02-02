Прикрывал отход побратимов: в боях на Донбассе погиб 23-летний боец

В марте парню должно было исполниться 24 года

В тяжелых боях с оккупантами за город Соледар на востоке Украины погиб житель Коростеня Виталий Мудрак. Молодой парень геройски погиб, прикрывая своих побратимов.

Трагедия случилась в начале 2023 года в окруженном врагом городе Соледаре, когда отказавшись сдаваться в плен он прикрывал собой уход украинских военных. Об этом сообщил руководитель Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк, передает издание Korostentoday.

Молодой и храбрый военный, который добровольно отправился защищать родину от российских захватчиков совсем немного не дожил до своего дня рождения. 3 марта Виталию должно было исполниться 24 года.

"Защищая наше государство, независимость Украины и ее народа, Герой доказал несокрушимость украинских защитников, их стремление любой ценой отстоять нашу родину и не дать оккупантам никакого шанса на победу. Вечная слава Защитнику! Слава Герою Украины", — отметил Юрий Тарасюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях под Бахмутом погиб уроженец Львовщины Романюк Олег Иванович. Дома у мужчины осталось пятеро детей.