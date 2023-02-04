Влияют и на память, и на заряд: на какие приложения нужно обратить внимание

Почти из каждой ситуации можно найти выход, как сэкономить место и заряд

В телефоне быстро заканчивается память, и теряется заряд батареи? Виной этому может быть не только активное использование, но и некоторые приложения.

Эксперты "КТС" отмечают, что игры на телефоне могут присылать оповещения — с таким сталкивались многие пользователи смартфонов и не только в развлекательных приложениях. Если в разрешениях у игры есть пункт оповещения, это означает постоянные сообщения от игры.

Это не только требует места в операционной памяти телефона, но и мешает ему заснуть и тратить энергию экономнее. Отключить оповещения можно в настройках. Отмечается, что точное количество занимаемой памяти игрой можно часто понять только после установки и запуска — остаток файлов для игры может докачиваться после первого запуска, занимая место и тратя энергию.

Тяжелые приложения также могут загружать операционную память и тратить больше заряда на свое использование. Вместо них можно использовать легкие версии. Эксперты советуют не злоупотреблять и различными лаунчерами — необычным внешним видом для рабочего пространства. Он не только использует память телефона в фоновом режиме, но и разряжает батарею.

Среди приложений, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите сэкономить заряд — различные навигационные приложения. Они тратят заряд аккумулятора очень быстро. Чтобы этого избежать нужно иметь внешний источник питания (например, автомобильную зарядку если вы водитель) или использовать карты офлайн, загрузив их в смартфон. Точность будет ниже, но и скорость потери батареи также.

Еще одним вариантом для водителя может быть приспособление быстрой зарядки. Может ли оно навредить телефону рассказал "Телеграф".