Еврочиновник вывез украинских детей в россию: омбудсмен Лубинец отреагировал жестко (видео)

Омбудсмен резко выразил свой протест

Дмитрий Лубинец, находящийся на должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека, принял решение о выходе из состава Европейского института Омбудсмана. Среди аргументов — противозаконный вывоз членом организации из Австрии в российскую федерацию двух детей, являющихся гражданами Украины. Свое решение Лубинец подкрепил тем, что демонстративно испортил членский билет.

Лубинец демонстративно разрезал членский билет

Об этом, в среду 8 февраля, он написал на своей странице в Facebook, отметив, что уже направил срочное письмо с заявлением о выходе из состава европейской организации.

"Отправил срочное письмо членам Европейского института омбудсмана о выходе из этого объединения. Этот шаг стал следствием того, что двух украинских детей, находившихся на территории Республики Австрия из-за российской вооруженной агрессии, "правозащитник Европейского института омбудсмана (ЕИО) "вывез на территорию россии. По информации СМИ, это сделал доктор Йозеф Зигеле, Генеральный секретарь ЕИО, член правления ЕИО и заместитель омбудсмана Тироля. Властями Австрии начато официальное расследование действий И. Зигеле", — говорится в тексте публикации.

По словам Лубинца, своими действиями Зигеле прямо нарушил все нормы Женевской конвенции по защите гражданского населения во время войны. Кроме того, он подчеркнул, что считает незаконную передачу несовершеннолетних в россию "признаком геноцида".

Следует добавить, что никаких следственных действий в ЕИО не вводилось и ограничений против Зигеле. Более того, прямые запросы Лубинца лидер организации игнорирует и комментариев по этому поводу не дает.

Также украинский омбудсмен добавил, что уже обратился к коллегам-членам Института, чтобы те рассмотрели вероятность немедленного выхода из состава Европейского института омбудсмана и больше осудили действия его руководителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, как омбудсмен Лубинец прокомментировал ситуацию с украинскими пленниками. В частности, по его словам, более 20 защитников Украины, считавшихся убитыми, находятся в российском плену.