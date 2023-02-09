Укр

Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ Новость обновлена 09 февраля 2023, 13:34

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины еще два внедорожника Ford Ranger и Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Ford Ranger уже работает для приближения победы в районе боевых действий в Сумской области.

Nissan Navara поступил в распоряжение механизированного батальона, выполняющего боевые задачи на восточном участке фронта.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ 65 автомобилей, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.