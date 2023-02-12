Верят ли украинцы в новое полномасштабное наступление россии, как было 24 февраля 2022 года (опрос)

Всего двое из десяти украинцев считают, что новое полномасштабное вторжение невозможно

Накануне годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину ходит много разговоров о возможном новом наступлении, — и многие украинцы действительно считают, что страна-агрессор может решиться на мощную атаку.

Об этом можно судить по результатам социологического опроса, который провела компания Active Group.

На вопрос "Возможно ли повторение такого же мощного наступления рф, как 24 февраля прошлого года?" респонденты ответили следующим образом:

вполне возможно — 39,5%;

может будет, а может и нет — 28,5%;

точно не будет — 22,2%;

сложно ответить 9,8%.

Так, очевидно, что 4 из 10 украинцев считают, что угроза повторения масштабного наступления вполне возможна, и только 2 из 10 украинцев уверены, что это не так.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Опрос провели 5 февраля 2023 года посредством заполнения онлайн-панели SunFlower Sociology от Active Group, в нем приняли 600 совершеннолетних трудоустроенных граждан Украины, — как мужчин, так и женщин.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, как ВСУ отбросили назад оккупантов, пытавшихся наступать в Луганской области.