Укр

Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию Новость обновлена 14 февраля 2023, 16:24
Favbet Foundation запустил бесплатную программу обучения пострадавших от войны детей программированию. Фото пресс-служба

Благотворительный фонд Favbet Foundation запускает программу, призванную помочь получить качественное IТ-образование детям

Благотворительный фонд Favbet Foundation запустил программу бесплатного обучения детей со всей Украины, которые испытывают негативное влияние войны и ограничены в доступе к качественному и новейшему образованию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Подрядчиком в реализации образовательного проекта выступит сеть Code Club Украина, имеющая опыт разработки аналогичных программ.

Программа инициирована и реализована на средства Favbet Foundation. Она призвана помочь получить качественное IТ-образование детям военнослужащих, которые сейчас защищают страну, вынужденных переселенцев, семей из наиболее пострадавших регионов и вообще всем детям, нуждающимся в знаниях и возможностях для развития будущей Украины.

"Мы хотим быть активными участниками процесса формирования правильной культуры и среды для развития человека с детства в нашей стране. Стараемся знать и понимать, какими вырастут те дети, которые через несколько лет придут учиться в университет, будут делать новые научные открытия, создавать бизнесы, становиться преподавателями", — отмечают в Favbet Foundation, выступившем партнером образовательного проекта — нового курса Python.

В ближайшее время будет объявлен набор учащихся и менторов.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный компанией Favbet в 2020 году, чтобы систематизировать и расширить свою благотворительную деятельность. Целью фонда стало создание благоприятной среды для спортивного и счастливого будущего страны, а миссией — инвестиции в образование, спорт и технологии для обеспечения развития нового поколения и сохранения талантов в Украине.

С начала полномасштабного вторжения большинство проектов фонда направлено на помощь Вооруженным силам Украины. При содействии фонда ВСУ и другие силы обороны регулярно получают авто, технические средства, дроны, амуницию и все необходимое на передовой.

Теги:
#Дети #Помощь #Favbet Foundation