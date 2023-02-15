Повторное наступление россии на Харьковщину: эксперт прогнозирует тяжелые бои, но атаки рф провалятся

Роман Свитан рассказал "Телеграфу", что значительное обострение на Харьковском направлении ожидается в конце февраля

Оккупанты в рамках подготовки повторного массированного наступления действительно постепенно подтягивают резервы на Харьковском направлении, чтобы наступать на Купянск. Сейчас российские войска проводят разведку боем на некоторых участках в этом районе, но эскалация на Харьковщине может начаться в конце февраля.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Однозначно будет удар по Харьковской области. Он уже начался, и идет буквально несколько недель давление со стороны российских войск. В основном, это Купянский регион. Они будут пытаться выдавить нас из Купянска, с левого берега Оскольского водохранилища на Харьковском направлении. Туда сейчас как раз подтягивается в район Валуек несколько десятков тысяч военных рф, как раз для выполнения этой задачи. А также подтягивается авиация. То есть, думаю, через неделю-две они увеличат давление до максимального", — говорит эксперт.

По его словам, пик наступления россии на Харьковском направлении придется на третью декаду февраля, а сейчас "идет разведка боем в районе Купянска, Куземовки, то есть они уже постепенно давят".

"Мы же однозначно будем выполнять определенные оборонные мероприятия. Сейчас там проводятся некоторые инженерно-технические работы, минирование танкоопасных направлений. Понимая проблему, которая будет в ближайшее время, наши войска естественно проводят контрмеры. Подтягивается система противовоздушной обороны, поскольку будет задействоваться авиация врага в этой массированной атаке. Поэтому готовимся, знаем, видим их перемещение. Думаю, удержим то направление. Там, в принципе, режим обороны довольно устойчивый. Если же возникнет слишком большая проблема, мы пойдем за Оскольское водохранилище, прикроемся Осколом. Это как раз самый оптимальный вариант в этом месте. Но, в принципе, у нас большой проблемы в том районе не сможет возникнуть. Мы их ждем", — подчеркивает Роман Свитан.

Отметим, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый допускал, что россия попытается повторно наступать на Харьков и Купянск.

"Харьковская область наготове, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага. россиянам не удалось осуществить блицкриг на Харьковском направлении в феврале 2022 года, они смогли продвинуться. Но даже тогда они получили яростное сопротивление, когда люди быстро записывались в терроборону, подошли наши подразделения. А сейчас, когда за противником постоянно ведется наблюдение и все наши части в постоянной боевой готовности, я не думаю, что у врага будут удачными какие-то неожиданные, стремительные действия", — уверял представитель ВСУ.

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Также сообщалось, по прогнозам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, во время своего повторного наступления россия будет использовать все возможное вооружение, чтобы пробить украинскую оборону.