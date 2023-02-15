Укр

Повторное наступление россии на Харьковщину: эксперт прогнозирует тяжелые бои, но атаки рф провалятся

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
Читати українською
Автор
ВСУ готовятся повторно дать отпор оккупантам на Харьковщине Новость обновлена 15 февраля 2023, 18:12
ВСУ готовятся повторно дать отпор оккупантам на Харьковщине. Фото Генштаб ВСУ

Роман Свитан рассказал "Телеграфу", что значительное обострение на Харьковском направлении ожидается в конце февраля

Оккупанты в рамках подготовки повторного массированного наступления действительно постепенно подтягивают резервы на Харьковском направлении, чтобы наступать на Купянск. Сейчас российские войска проводят разведку боем на некоторых участках в этом районе, но эскалация на Харьковщине может начаться в конце февраля.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Однозначно будет удар по Харьковской области. Он уже начался, и идет буквально несколько недель давление со стороны российских войск. В основном, это Купянский регион. Они будут пытаться выдавить нас из Купянска, с левого берега Оскольского водохранилища на Харьковском направлении. Туда сейчас как раз подтягивается в район Валуек несколько десятков тысяч военных рф, как раз для выполнения этой задачи. А также подтягивается авиация. То есть, думаю, через неделю-две они увеличат давление до максимального", — говорит эксперт.

По его словам, пик наступления россии на Харьковском направлении придется на третью декаду февраля, а сейчас "идет разведка боем в районе Купянска, Куземовки, то есть они уже постепенно давят".

"Мы же однозначно будем выполнять определенные оборонные мероприятия. Сейчас там проводятся некоторые инженерно-технические работы, минирование танкоопасных направлений. Понимая проблему, которая будет в ближайшее время, наши войска естественно проводят контрмеры. Подтягивается система противовоздушной обороны, поскольку будет задействоваться авиация врага в этой массированной атаке. Поэтому готовимся, знаем, видим их перемещение. Думаю, удержим то направление. Там, в принципе, режим обороны довольно устойчивый. Если же возникнет слишком большая проблема, мы пойдем за Оскольское водохранилище, прикроемся Осколом. Это как раз самый оптимальный вариант в этом месте. Но, в принципе, у нас большой проблемы в том районе не сможет возникнуть. Мы их ждем", — подчеркивает Роман Свитан.

Отметим, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый допускал, что россия попытается повторно наступать на Харьков и Купянск.

"Харьковская область наготове, там есть подразделения, закаленные в боях, которые встретят врага. россиянам не удалось осуществить блицкриг на Харьковском направлении в феврале 2022 года, они смогли продвинуться. Но даже тогда они получили яростное сопротивление, когда люди быстро записывались в терроборону, подошли наши подразделения. А сейчас, когда за противником постоянно ведется наблюдение и все наши части в постоянной боевой готовности, я не думаю, что у врага будут удачными какие-то неожиданные, стремительные действия", — уверял представитель ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне не могут захватить Угледар. Бои за город истощают войска оккупантов и заставляют взять паузу на этом направлении.

Также сообщалось, по прогнозам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, во время своего повторного наступления россия будет использовать все возможное вооружение, чтобы пробить украинскую оборону.

Теги:
#Харьков #Россия #Наступление #Купянск #Роман Свитан