Не нужно выходить из дома: 5 простых способов передать показания счетчика за свет онлайн

Существует пять простых способов

Показания счетчиков необходимо снимать правильно и вовремя передавать их своему поставщику, но не все знают, что сделать это можно еще и удобно — дистанционно.

В ДТЭК рассказали о пяти простых способах, как дистанционно передать показания электроэнергии.

Как указывается на сайте компании сейчас передать показания счетчика можно 5-ю простыми способами:

Веб-форма на сайте без дополнительной регистрации. В разделе нужно выбрать район, указать номер личного счета, количество зон на вашем счетчике и ввести показания по зонам.

В разделе нужно выбрать район, указать номер личного счета, количество зон на вашем счетчике и ввести показания по зонам. Личный кабинет Зафиксировав в нем показания, вы сразу увидите ваш объем потребления. Регистрация в личном кабинете упрощена.

Зафиксировав в нем показания, вы сразу увидите ваш объем потребления. Регистрация в личном кабинете упрощена. Личное сообщение на страницах ДТЭК в Facebook

Голосовое меню автоматической передачи показаний.

автоматической передачи показаний. С помощью чат-ботов в Telegram и Viber.

Пошаговая инструкция, как пользоваться чат-ботом для передачи показаний:

Напомним, ранее мы писали о том, как не запутаться в зонах и правильно передать показатели за электроэнергию.

Также мы сообщали о том, как правильно снимать показания газового счетчика.