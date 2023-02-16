Укр

Не нужно выходить из дома: 5 простых способов передать показания счетчика за свет онлайн

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Счетчик Новость обновлена 16 февраля 2023, 18:35
Счетчик

Существует пять простых способов

Показания счетчиков необходимо снимать правильно и вовремя передавать их своему поставщику, но не все знают, что сделать это можно еще и удобно — дистанционно.

В ДТЭК рассказали о пяти простых способах, как дистанционно передать показания электроэнергии.

Как указывается на сайте компании сейчас передать показания счетчика можно 5-ю простыми способами:

  • Веб-форма на сайте без дополнительной регистрации. В разделе нужно выбрать район, указать номер личного счета, количество зон на вашем счетчике и ввести показания по зонам.
  • Личный кабинет Зафиксировав в нем показания, вы сразу увидите ваш объем потребления. Регистрация в личном кабинете упрощена.
  • Личное сообщение на страницах ДТЭК в Facebook
  • Голосовое меню автоматической передачи показаний.
  • С помощью чат-ботов в Telegram и Viber.

Пошаговая инструкция, как пользоваться чат-ботом для передачи показаний:

Напомним, ранее мы писали о том, как не запутаться в зонах и правильно передать показатели за электроэнергию.

Также мы сообщали о том, как правильно снимать показания газового счетчика.