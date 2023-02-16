"Бронированный кулак" Украины укрепляется: Резников поделился итогами "Рамштайна"

Союзники сделали несколько важных заявлений по поводу "танковой коалиции"

Украинское войско будет снабжено боеприпасами еще лучше. Кроме того, страны-союзники Украины продолжат обеспечивать профессиональную подготовку наших воинов.

Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников по итогам двухдневной работы украинской делегации в Брюсселе. По его словам, "бронированный кулак" укрепляется в соответствии с запросами Украины.

Алексей Резников отметил, что результаты работы в Брюсселе оптимистичные. Угроза с неба получит лучший отпор, а Силы обороны будут лучше снабжаться боеприпасами. Помимо этого, принято несколько важных решений в рамках "танковой коалиции". А "бронированный кулак" уже через несколько месяцев сможет решать задачи в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Генерального штаба.

"Я благодарю всех партнеров за помощь Украине. Особенно Соединенные Штаты и персонально моего друга и большого друга Украины министра обороны США Ллойда Остина ІІІ – за лидерство в формате Рамштайн. Также искренне благодарен Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за последовательную поддержку нашего государства на уровне Североатлантического альянса", — написал министр обороны Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне не будут к новому вооружению ВСУ, которое поступит после встречи "Рамштайн". Украина ожидает получить большой транш военной помощи.