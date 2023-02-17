KJF-2023: Россия сегодня является миром прошлого – режиссер Роднянский

Одно из главных отличий двух воюющих стран – то, что Украина является конкурентоспособной демократией

Украина превращается из бывшей советской республики в современное демократическое общество, которое станет заслуженным членом ЕС, а Россия, напротив, является миром прошлого. Такое мнение высказал во время Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) режиссер, кинопродюсер, член Еврейской конфедерации Украины Александр Роднянский.

"Украинцы хотят жить в мире, где каждый человек имеет возможность свободно выражать себя. Россия сегодня является миром прошлого, полным насилия, издевательств, репрессий и неравенства", — отметил известный режиссер, который в свое время жил и работал в РФ.

По его мнению, одно из главных отличий двух воюющих стран – то, что Украина является конкурентоспособной демократией.

"Зеленский – шестой президент современной Украины в новейшей истории. За 32 года у нас уже шестой президент. В России, как мы все знаем, Путин – номер два. У них были только Ельцин и Путин, чье правительство руководит уже 23 года, и у никого нет шансов увидеть в будущем, что оно прекратит это делать, если не проиграет Украине войну", — отметил Роднянский.

При этом он уверен, что победа Украины в войне сможет положительно повлиять на саму Россию. "Они этого еще не понимают. Но если мы победим, у России изменится и будет еще один шанс развиваться в лучшую сторону", — считает режиссер.

Роднянский также заявил, что с момента начала полномасштабного нападения России на Украину он для себя определил, что главная идентичность для него отныне – украинская. "Это та же идентичность, как и у всех моих еврейских, татарских или русских друзей, которые считают, что они сначала граждане Украины, а потом имеют свои культурные и этнические отличия", — рассказал Роднянский.

Как известно, Kyiv Jewish Forum в 2019 году был инициирован президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным. Мероприятие стало ежегодным, и в 2021 году его онлайн-аудитория выросла до миллиона человек. Участниками форума традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, Европейской Комиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены.

Партнером KJF этого года является ведущее еврейское мировое медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.