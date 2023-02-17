Оккупанты снова активизировались на Харьковщине: актуальные карты боев

Российские оккупанты получили распоряжение взять Бахмут к годовщине вторжения в Украину, но это вряд ли возможно

Представители оккупационной армии пытаются продвинуться на Донбассе, получая поддержку от боевой авиации. С помощью массированных ракетных ударов россияне пытаются отвлекать внимание, чтобы совершать наземные прорывы. В частности, враг получил частичный успех вблизи Сватового и Кременной, а еще усилил разведку в Херсонской области вдоль берега Днепра.

Об этом сообщается в свежем анализе от Института изучения войны (ISW). Как подчеркивают специалисты, основные усилия кремль все еще бросает на восточное направление, более всего будучи заинтересованным в установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Также оккупанты снова активизировались на границах Харьковщины.

Согласно некоторым данным, россияне могли продвинуться в нескольких селах Харьковской области, ведя бои в районе Сватового (Луганщина) — на расстоянии 50+ км. Кроме того, противник, вероятно, готовится к наступлению на другом направлении.

Карта боев в Украине 17.02

Восток Украины

В течение 16 февраля довольно неспокойным отрезком фронта стали районы близ Сватового. По данным украинского "Центра оборонных стратегий", ВСУ удалось успешно отразить вражеское наступление близ Гряниковки, также продолжались боевые стычки под Синьковкой. При этом в ближайших населенных пунктах Харьковской области (пограничные) отдельные успехи имеют как раз россияне: якобы вошли в Лиман Первый, продвинулись поблизости Синьковки и Масютовки. Насколько эти данные соответствуют действительности, сейчас трудно проверить.

Карта боев в Харьковской и Луганской областях 17.02

Продолжаются попытки наземных атак под Кременной. В Генштабе отмечали, что ВСУ удалось отбиться от оккупантов под Белогоровкой и в районе Серебрянского леса. Также осуществлялись боевые операции в районе самой Кременной. Считается, что россияне готовятся к масштабному наступлению как под Кременной, так и вблизи Купянска.

Горячей точкой фронта остается Бахмут. За последние сутки украинским защитникам удалось отразить атаки на Бахмут, а также населенные пункты Федоровка и Дилиевка. Также ВСУ поразили российские позиции в Парасковеевке, что свидетельствует о предварительном незначительном продвижении окупантов на северо-востоке от Бахмута. "Вагнеровцы", которых в этом районе больше всего, продолжают работать над тем, чтобы перерезать украинской армии всю логистику, однако пока безуспешно.

Карта боев в Донецкой области 17.02

Также российские военные неизменно обстреливают территорию вблизи Авдеевки и пригорода Донецка. Украинским воинам удалось отразить атаки под Авдеевкой, Первомайского, Водяного, Марьинки и Новомихайловки. Продолжаются попытки окупантов атак на Угледар, а также вблизи Пречистовки и Новоселки. Свое продвижение враг щедро "приправляет" артиллерийским огнем.

Юг Украины

За прошедшие сутки на юге, в частности в Херсонской области, усилилась враждебная разведка. Россияне все чаще присылают своих диверсантов к берегам Днепра, чтобы вести регулярную слежку за перемещениями ВСУ. При этом они не забывают утверждать, что якобы успешно ликвидируют украинские ДРГ. Недавно даже заявили об уничтожении украинского плавсредства, однако никаких подтверждений этой информации в нашем Генштабе не предоставлялось.

Карта боев в Херсонской области 17.02

Стоит напомнить, что минувшие сутки стали непростыми для оккупантов, в частности на территории оккупированного Крыма. Местные гауляйтеры заявляли об атаках украинских БПЛА и многочисленных взрывах. По всей вероятности, украинские военные отработали несколько важных точек относительно военной логистики и мест хранения вражеского оружия и боеприпасов. В частности, сообщалось о мощных взрывах в районе Армянска.

На материковой части юга Украины, к сожалению, продолжаются регулярные обстрелы от россиян. Серьезно страдают Херсон и Гуляйполе, также производятся удары по отдельным населенным пунктам Херсонской и Днепропетровской областей.

Карта сражений в Запорожской области 17.02

Ранее "Телеграф" рассказывал детали последнего серьезного обстрела Бахмута. К сожалению, без человеческих жертв среди гражданского населения не обошлось.

Также мы писали о том, что при всей своей жестокости и готовности жертвовать собратьями бойцы ППК "Вагнер" начинают жаловаться на плохие условия, с которыми сталкиваются во время войны в Украине.