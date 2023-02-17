Как мобилизовать в ВСУ максимальное количество мотивированных бойцов: Юрий Гудыменко дал советы

Соучредитель "Демсокиры" призывает пересмотреть мобилизационный подход государства, чтобы повысить кадровое качество Сил обороны

В Украине следует пересмотреть подход к мобилизации, потому что принудительный набор мобилизованных имеет немало недостатков, среди которых основной — попадание в ряды Сил обороны немотивированных людей. Это в результате может негативно отразиться на боеспособности украинской армии.

Такое мнение высказал соучредитель партии "Демократическая сокира", сержант ВСУ, блогер Юрий Гудыменко.

"По моему мнению, как младшего сержанта и командира отделения, мне было бы гораздо легче работать с личным составом, который мотивирован быть в армии, который знает, что он здесь делает, ради чего он здесь, чем с людьми, которым вместо суда за изнасилование выдали повестку в армию. И теперь я с ними должен что-то делать, должен решать проблему, которую перебросила на меня полиция или суд, или еще кто-то. Логику понимаете? На одном конце этой радуги мотивированные люди, а на другом — немотивированные и те, с кем, скорее всего, придется "возиться" гораздо больше, чем если бы их просто не было. Потому что за ними нужно будет следить, обучать, мотивировать, вкладывать в них время, усилия, ресурсы гораздо больше, чем в людей из предыдущего звена", — говорит Гудыменко.

Сержант ВСУ отметил, что если в Украине началась принудительная мобилизация, то, возможно, государство исчерпало все инструменты добровольной мобилизации, "то есть, пожалуй, у нас в стране не осталось ни одного человека, который выражал хоть раз в жизни желание добровольно уйти в армию, и мы вынуждены делать все принудительно".

"Но я точно уверен, что это не так", — продолжает соучредитель "Демсокиры", приводя примеры эффективной мобилизационной агитации в США и СССР, привлекавших добровольцев в вооруженные силы "для того, чтобы люди, испытывавшие в себе когда-то желание попасть в армию, сделали это добровольно".

"Они внутренне мотивированы, они нужны стране больше, чем те, кому повестки вручают принудительно. Но я не вижу сейчас такой кампании. Хотя она абсолютно должна быть. Такая кампания совершенно точно сработала бы. Потому что единственный пример, который я могу вспомнить за последние месяцы, это кейс, когда МВД устроило нормальную агитационную кампанию для создания новых штурмовых подразделений, и очень быстро насобирало несколько тысяч человек. Очень быстро, максимально. Это была правильная кампания", — говорит сержант ВСУ.

Гудыменко добавил, что не видит такой массированной агитации в поддержку мобилизации в ВСУ, "я вижу только отдельные ситилайты, которые ничем не связаны в какую-то систему".

Также, как подчеркнул блогер, нередко в военкоматах наблюдается ситуация, когда патриотически настроенным украинцам, которые начали записываться с февраля-2022 года, из военных потом никто не перезванивал и не приглашал в ряды ВСУ.

"Так что с моей точки зрения, где-то по военкоматах разбросаны "тетради в клетку", в которых записаны сотни, а возможно тысячи, а возможно десятки тысяч (вы же помните, какой был ажиотаж в первые дни?) имен добровольно согласившихся вступить в ряды ВСУ. Частно они (военкоматы, — Авт.), вероятно, все же кому-то звонили. Все-таки кто-то пошел и подсел "на уши" военкому и не выходил из того военкомата днями, а возможно неделями, чтобы его взяли в армию как можно скорее, и он уже в армии воюет. Но я абсолютно уверен, что большинству никто не перезвонил, а это люди, которые мотивированы были по крайней мере год назад. Есть огромный шанс, что они мотивированы и сейчас. По крайней мере, они мотивированы более, чем те, кого хватают на улицах", — объясняет Гудыменко.

Поэтому, как советует сержант ВСУ, ответственным за мобилизацию или информационную политику сейчас следовало бы сделать инфокампанию, а также поднять все старые записи по добровольцам, "и только после этого начинать хватать людей на улицах".

"Совершенно уверен, что нормальный системный подход к мобилизации даст необходимое количество людей, они будут мотивированы, будут наиболее эффективными. Гораздо меньше с ними буду проблем, чем с теми, кого хватают на улицах... Может все же дать шанс добровольцам попасть в армию?! Потому что так было бы лучше для всех нас", — резюмирует Гудыменко.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя информацию о том, что в Украине в последнее время началась массовая раздача повесток, обязывающих мужчин явиться в центры комплектации и стать на учет или обновить данные о себе, напомнил, что мобилизация в нашей стране не прекращалось с начала полномасштабного вторжения россии.

Также "Телеграф" писал, что вместе с тем в последнее время сеть захлестнули и фейки о мобилизации в Украине. Из-за российского написания топонимов, распространявших их заподозрили в причастности к российской пропаганде.