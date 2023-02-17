Тысячи россиян у границ Сумской области? Военные прояснили ситуацию

В ОВА уже обратились к правоохранителям по факту распространения данной информации

В Сумской областной военной администрации опровергли слухи о том, что на границе с областью россия сосредоточила большое количество своих военных.

Об этом сообщается на официальной странице Сумской ОВА.

Там отметили, что информация о 10 тыс. российских военных на границе с городом Сумы не соответствует действительности.

"По состоянию на сегодняшний день, по информации военных, ударная группировка врага на границе с Сумщиной не зафиксирована", — говорится в сообщении.

Также в ОВА заявили, что уже обратились в правоохранительные органы по поводу по проверке источника данных.

"По предварительной информации, это не что иное, как ИПСО", — говорят в ОВА.

Напомним, что информацию о том, что на границе с Сумской областью якобы сосредоточено около 10 тысяч российских военных распространило издание The Times с посланием на старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова.

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