россия бросит в наступление пехоту: озвучены опасные участки и шансы врага

Наступления стоит ждать на Донбассе и в Запорожском регионе

У русского врага есть достаточно серьезный ресурс для усиления своих сил перед возможным наступлением.

Такое мнение выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

"Есть очень серьезный ресурс под Кременной – около 9 тысяч личного состава, к тому же накопление техники – они пытаются довести ее до штатной комплектации. Такая же ситуация возле Сватово. Именно на этом участке могут происходить наступательные действия", — считает эксперт.

Настолько наступление будет успешным — зависит от степени подготовленности наших линий обороны.

Говоря о вероятности наступления на других участках фронта, Александр Коваленко в первую очередь упоминает Бахмут: там враг наверняка будет пытаться увеличивать свое давление. Кроме того, можно ждать начала более активных действий оккупантов и под Авдеевкой.

"Хотя Авдеевка для них – фактически недостижимая мечта", — отмечает эксперт.

Под Угледаром захватчики практически исчерпали свой ресурс, но могут получать пополнение для восстановления боеспособности частей.

В Запорожской области возможными направлениями удара могут стать Орехов и Гуляй-поле. В то же время там у оккупантов могут быть серьезные проблемы, поэтому более вероятны наступательные действия россиян именно в Донецкой и Луганской областях.

Наступление, по мнению военного эксперта, будет производиться в первую очередь с использованием живой силы, без серьезной поддержки броней и артиллерией.

Причина – в том, что с артиллерией у врага сейчас большие проблемы. Если в марте-апреле прошлого года оккупанты производили в 70-80 тысяч выстрелов в сутки, то уже в конце ноября – начале декабря — в среднем 20 тысяч. В текущем же году это количество и вовсе уменьшилось до 15 тысяч.

"Этот показатель постоянно уменьшается. Они могут накопить ресурсы к наступлению – чтобы увеличить количество выстрелов до 25-30 тысяч за сутки, и иногда так и происходит в некоторых локациях. Но затем оно неизбежно уменьшается, так как заканчивается боекомплект, а логистика полноценно не работает", — рассказывает эксперт.

У ВСУ средний показатель – 5-6 тысяч артиллерийских выстрелов в сутки – таким он остается еще с 2022 года. Но разница в том, что бойцы ВСУ производят стрельбу высокоточным дальнобойным оружием, и им не нужно делать по 50-60 выстрелов для того, чтобы уничтожить один танк. Противник же применяет тактику "огневого вала", которая рассчитана не на уничтожение определенного объекта, а "покрытие" какой-то площади. Поэтому снарядов при этом нужно намного больше.

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