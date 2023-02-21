Когда у россии закончатся деньги на войну: известный экономист подробно объяснил

Стране-агрессору выгодно, чтобы война в Украине превратилась в долгий, но вялотекущий конфликт

Советский союз тратил на войну намного больше средств, чем россия сейчас, но в конце 80-х деньги закончились, что повлекло распад СССР. В россии может произойти аналогичная ситуация и экономика страны-агрессора рухнет.

Об этом в эфире программы "Орестрократия" рассказал украинский и американский экономист, профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко. По его словам, СССР тратил на армию в разы больше, чем путин.

Темпы войны в Украине такие, что россия вынуждена тратить деньги очень быстро. Когда идет война на истощение, то около 30% ВВП уходят на финансирование армии. В россии же сейчас таких ресурсов нет и не будет.

"Если они будут тратить 30% ВВП на армию, то у них деньги закончатся очень-очень быстро", — сказал экономист.

Но если война в Украине перерастет в "вялотекущую фазу", то ресурсов оккупантов хватит на дольше — возможно, даже на годы войны.

"Сколько месяцев россия может спонсировать еще войну, сказать трудно. Если будет более вялотекущий конфликт, то, возможно, продлится месяцами или несколько лет. Но деньги у них в любом случае закончатся, в этом я уверен", — сказал Юрий Городниченко.

Что касается санкций, то российское правительство, можно сказать, напрямую подтвердило это. Засекречены разные экономические данные, в том числе, сколько резервов в Банке россии, доходы и расходы госбюджета. Если бы санкции не работали, то правительство не стало бы скрывать от россиян эту информацию, уверен профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии дефицит боеприпасов, судя по всему. Главарь ЧВК "Вагнер" высказался в сторону Минобороны россии с обвинениями в "перекрытии" его наемникам поставок снарядов.