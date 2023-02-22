"Теплое" дело: пенсионерка из Цибель вяжет спецноски для раненых защитников

Жительница Переяславщины вяжет теплые вещи для бойцов на фронте и в больнице, где раненые реабилитируются

Жительница Цибель, что на Переяславщине Мария Ольховых вяжет теплые вещи на фронт и в больницы, где реабилитируются раненые бойцы. За время своей деятельности женщина передала более 200 созданных собственноручно теплых изделий.

Кроме носков на передовую женщина изготавливает спецноски, чехлы на руки и шапки для раненых. Таких не найти в обычном магазине.

Мария Ольховых

Вяжет под фонариком, в каждую посылку кладет вкусности

"Теплым" делом пенсионерка Мария занимается почти год. Начала волонтерскую деятельность с обычных носков. Делает их из шерсти и полушерсти, с добавлением мохера.

Вязаные вещи Мария передает по всем направлениям, туда, где в этом нуждаются. Женщина говорит, что ее носки носят воюющие под Бахмутом ребята. Там, в холодных и сырых окопах, они на вес золота.

Вязаные вещи Мария передает туда, где в них нуждаются

Женщина дома не складирует носки, как только навяжет нужное количество, сразу отправляет ребятам. Первые свои изделия передавала через переяславских волонтеров. Затем относила изделия в сельский совет, где собирают помощь от местных на передовую. Уже последние пересылки женщина делала своими силами. В каждую свою посылку Мария кладет вкусности.

Сначала жительница Переяславщины использовала пряжу из собственных запасов, их дома было немало. Материалами периодически снабжают неравнодушные люди, односельчане. Но чтобы не приостанавливать свою работу, Мария покупает их и за собственные средства.

Первые свои изделия женщина передавала через переяславских волонтеров

"Я обратилась в нашу ОТГ и они дали клич, кто может принести нити. Люди немного принесли, – рассказывает Мария Ольховых, – Я вязала и вяжу дальше, путаю тоненькие с другими нитями. Докупаю сама понемногу, немного: по 200, 300, 400 граммов".

Вязаные носки для бойцов

Вяжет Мария и когда выключают свет, под фонариком. Отмечает, что это снижает темп, но не останавливает саму работу. Каждый день мастер делает по 3 пары носков.

Женщина вяжет спецноски, чехлы на руки и шапки для раненых

Бойцы одевают спецноски после операции

В январе Мария начала вязать носки для раненых бойцов. Взялась за дело после того, как увидела сообщение в группе "Тысяча и одна петелька".

Это специальные носки с пуговицами, греющими конечности военнослужащих после операции. Они легки и удобны. Бойцы могут без лишних усилий надеть такой носок на поломанную ногу, зафиксированную аппаратом Илизарова (металлическими штырями и пластинами) или на конечность в гипсе.

Спецноски для раненых

Из-за того, что раны бывают открытыми, такие спецноски изготавливаются из мягкого материала, который не колется и не раздражает кожу.

"В пределах 25% шерсть, все остальное — акрил, чтобы носки были мягкими. Или полушерсть, не кусающаяся", — рассказывает Мария о тонкостях создания таких специзделий.

Самая шерсть хорошо подходит для изделий на загипсованную конечность, на гипс носок вяжется с пяткой. Их длина бывает разной, от 75 см до 90 см. Ширина – в пределах 35-45 см.

Мастерица отмечает, что нити не должны быть красных оттенков, это очень важно. Ибо рана может закровоточить, и в таком случае пятна крови будут незаметны.

Носки не должны быть красных оттенков

Сегодня более 20 таких необычных носков от Марии согревают ноги раненых защитников. Первую партию жительница Переяславщины направила в Сумы. Передала такие изделия и в днепровскую больницу.

Кроме носков, Мария начала изготавливать шапки из мохера, полушерсти и чехлы на руки.

"На культе руки и культе ноги они почти одинаковы, там разница только в высоте", – рассказывает женщина.

Мастерица говорит, что получает от военных фотоотчеты и сообщения со словами благодарности за ее "теплое" дело. И самой становится тепло на душе, понимая, что ее забота кого-то согревает не только физически, но и изнутри.