Финляндия готова передать танки Leopard 2 Украине: когда примут окончательное решение

Вопросы будут решать в правительственном совете

В четверг, 23 февраля, Финляндия должна решить вопрос отправления боевых немецких танков Leopard 2 в Украину. Предполагалось, что Финляндия примет участие в помощи Украине со снабжением Leopard 2 или будет ремонтировать другие танки.

Как сообщает местное издание Yle, решение по отправке машин должно быть вынесено в правительственном совете по предложению Министерства обороны страны.

Известно, что на вооружении Оборонных сил Финляндии находится около 200 танков Leopard 2. Число машин, которые могут передать Украине, не раскрывают.

Немецкий боевой танк третьего поколения Leopard 2 был разработан в 1970-х годах, а на вооружение поступил в 1979 году. Его основная бронезащита — композитная броня, состоящая из сочетания стальных плит разной степени закаливания, эластичных и неметаллических материалов. Верхняя лобовая деталь была разработана для противостояния бронебойным снарядам больших калибров и противодействию кумулятивным зарядам. Кроме того, борта и корма защищены от тяжелых пулеметов, орудий среднего калибра и старых типов танковых боеприпасов. Экипаж также защищен от ядерного, химического и биологического оружия.

Leopard 2 разгоняется до скорости 68-72 км/ч. Он вооружен 120 мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall. В общей сложности основной боезапас состоит из 27 снарядов и дополнительных 15. Кроме того, для этих танков разработали обновление, позволяющее использовать израильские противотанковые ракеты LAHAT через ствол пушки. Они могут поразить цель на расстоянии 6000 метров. Также бронемашины оснащены двумя пулеметами – спаренным и для ведения зенитного огня.

Еще 14 февраля министр обороны США Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" объявил, что уже восемь стран работают над решением вопроса предоставления танков Leopard Украине. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил об 11 странах, которые пообещали передать Украине танки.

По словам министра обороны Алексея Резникова, в ВСУ планируют сформировать как минимум два танковых батальона из Leopard. Однако пока Украина не получила ни одного танка от союзников.

Напомним, власти Нидерландов сообщили, что не отказывались от идеи о поставках танков Украине, но для этого необходимо решение Германии, поскольку находящиеся на вооружении Голландии "Леопарды 2" входят в состав двунационального батальона.