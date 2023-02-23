Укр

Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых Новость обновлена 23 февраля 2023, 19:32
Favbet Foundation помог приобрести медицинское оборудование для спасения раненых. Фото пресс-служба

Современное оборудование получит детская больница "‎Охматдит" в Киеве.

Благотворительный фонд Favbet Foundation направил 4 млн. грн. на приобретение медицинского аппарата, который поможет спасать раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Современное оборудование получит детская больница "‎Охматдит".

Это ультразвуковая система BK5000 с аккумулятором с комплектом датчиков и программным обеспечением. Оборудование позволит значительно улучшить качество и скорость оказания высококвалифицированной медицинской помощи украинцам, раненным в результате боевых действий.

Кроме того, сканер является незаменимым во время хирургических вмешательств по поводу онкологических заболеваний и сосудистых аномалий головного и спинного мозга.

"Команда благотворительного фонда быстро реагирует на острые потребности помощи украинцам, стараясь быть максимально полезной, особенно это касается возможности спасать жизни", — говорится в сообщении фонда.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения фонд поддерживает украинских воинов. Так, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

Теги:
#Волонтеры #Охматдет #Медоборудование #Favbet Foundation