"Не позже": начальник ГПСУ назвал сроки окончания войны вплоть до месяца

Наши воины при любом раскладе готовы дать оккупантам достойный ответ

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко высказал свое мнение по поводу возможного наступления на Украину со стороны Беларуси, а также озвучил прогноз по поводу сроков завершения войны.

Об этом он рассказал в интервью изданию Украинская правда.

По его мнению, в настоящий момент момент со стороны Беларуси нет угрозы, однако гарантий, что она не нависнет над нашей страной в обозримом будущем сейчас дать невозможно.

"По состоянию на сегодняшний день я не вижу угрозы со стороны Беларуси. Если вы попросите дать гарантию, что этого не произойдет, я не могу. Потому что я не понимаю, что будет через две недели. Если через две недели я увижу развитие ситуации, сработает наша разведка, получит планы противника, карты, схемы, замысел на проведение наступательной операции, то я буду вынужден доказать свои выводы высшему военно-политическому руководству. Но на сегодняшний день нет у них там имеющихся сил для того, чтобы успешно провести наступательную операцию на наше государство", — говорит Дейнеко.

В тоже время, заверяет военный, если это произойдет наши воины готовы дать оккупантам достойный ответ.

"Если они попробуют из Беларуси сюда зайти, то здесь все и останутся, никаких сомнений нет", — подчеркивает Глава ГПСУ.

По поводу сроков войны, то Дейнеко пока не меняет свой предыдущий прогноз, в котором он выразил уверенность, что Украина победит уже в этом году.

"Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре-ноябре, не позже. Я пока его не меняю", – отметил Дейнеко.

Напомним, ранее мы писали о том, что полковник ФСБ сказал, когда закончится в Украине.

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