В Раде стало еще на трех нардепов меньше - депутатов рекордно мало

Количество депутатов в Раде снизилось до 405

Сегодня, 24 февраля, Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия сразу трех народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь. Об их планах сложить мандаты Давид Арахамия сообщал еще в начале февраля текущего года.

Речь идет о Наталье Королевской, ее супруге Юрие Солоде, а также депутате Олеге Волошине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, за лишение мандатов вышеуказанных лиц народные депутаты Украины проголосовали следующим образом:

Юрий Солод (325 голосов);

Наталья Королевская (332 голоса);

Олег Волошин (330 голосов).

"Поскольку больше всего набрала голоса Королевская, то на фото результат голосования по ее постановлению", — написал Железняк.

Также народный избранник отметил, что Верховная Рада обновила рекорд. Сейчас в парламенте осталось всего 405 из 450 депутатов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод на ряду с другими украинскими политика стали героями нового расследования "Украинской правды" под названием "Батальона Дубай". Супружескую пару в начале этого года заметили на отдыхе в Дубае, в то время как в Украине продолжается полномасштабная война. Спустя некоторое время Королевская и Солод написали заявление на сложение мандатов нардепов. В тот же день стало известно, что народный депутат Олег Волошин заявил о своем решении сложить мандат.