"Дьявол не где-то там, он на земле": Зеленский рассказал о самом страшном для него дне

Глава государства назвал самое страшное для него событие

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто разочаровал его с команды, какой день за этот год полномасштабной войны был для него самым страшным, а также о том, какую самую большую ошибку он допустил.

Ответы на этим вопросы глава государства озвучил в ходе общения с журналистами на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" к годовщине полномасштабного российского вторжения.

Кто из команды разочаровал

"Все те, кто уехал 24 числа. Все те, кто выехали из Киева, те, кто выезжали из городов, сел, которые должны управлять государством или охранять его. Биться за него. Все те люди мене разочаровали".

Самая большая ошибка

"Мне кажется, их было достаточно. С утра до ночи ежедневно я делаю выбор, я живой человек, как бы кто там ни хотел. Я уверен, что я ошибаюсь. Главное, чтобы у меня, как президента, не было роковых ошибок, из-за которых я, гарант конституции и гарант защиты государства, могу ее с вами потерять. Слава Богу, такой ошибки не было".

Самый страшный день

"Наверное, Буча. То, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали, было очень страшно. Мы увидели, что дьявол не где-нибудь там, он на земле. Наверное, это".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе пресс-конференции Зеленский также рассказал, с какими странами он хотел бы сблизиться и кого не хватает на этой "руке объединенной поддержки".