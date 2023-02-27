Механизированная бригада ВСУ получила еще два автомобиля от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины укомплектованный медицинский автомобиль Opel Vivaro и внедорожник Mazda 2500 TD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Транспорт поступил в распоряжение 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, выполняющей боевые задачи на востоке Украины

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 70 автомобилей, 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Группа компаний Favbet в 2022 году направила в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.