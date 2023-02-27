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Человеческие ресурсы путина не так велики? Генерал подтвердил огромную проблему армии рф

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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ВСУ значительно проредили ряды вс рф Новость обновлена 27 февраля 2023, 19:48
ВСУ значительно проредили ряды вс рф. Фото https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

Виктор Ягун рассказал "Телеграфу" о значительных кадровых неурядицах россии, но легко Украине не будет

В рядах оккупационной российской армии действительно начались серьезные кадровые проблемы из-за значительных потерь россиян в войне против Украины. Впрочем, группировки вторжения на оккупированных территориях посыпятся только при одном условии. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал генерал-майор СБУ, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

Отметим, накануне Институт изучения войны (ISW) обнародовал отчет, в котором предполагается, что путин может столкнуться с нехваткой военных, а количество резервистов, пригодных для участия в боевых действиях на фронте, ограничено.

"У россиян нет системы подготовки молодых кадров-офицеров. И они пошли парадоксальным путем — начали бегать и искать тех людей, которых в россии подготовили на военных кафедрах или тех, кого отпускали в запас. У них огромный кадровый голод нижнего и среднего звена офицеров. Я уже не говорю о сержантах и прапорщиках. Эта система у них вообще обрушена. Если людей они еще могут набрать, скомпоновать их в какие-то роты, взводы, батальоны, то что делать с теми, кто ими должен непосредственно управлять?! Это огромная проблема", – говорит генерал-майор.

Виктор Ягун также напомнил, что во время Второй мировой войны кадровую проблему в СССР решали в частности "проводя курсы "Выстрел" и назначением офицерами "пацанов после десятого класса (или молодых людей с высшим образованием) после 10-ти месячной подготовки".

"Десять месяцев — офицер, десять месяцев — офицер. Но это были офицеры, которые готовились наскоро. Однако, как их готовили? Танкист завел танк, проехался пару метров — все нормально. Пехотное подразделение вообще там можно было не готовить, просто проводили какой-то курс молодого бойца. А сейчас все же XXI век и совсем другая ситуация. Как готовить? За 10 месяцев людей не подготовишь. Но россияне даже и этого не сделали! Они сейчас пытаются каких-то отставников поднять и вытащить в штабы. Ну, в штабы еще можно, а на поле боя их трудно привлечь", — отмечает экс-замглавы СБУ.

В то же время Ягун пессимистично оценивает шансы на то, что в ближайшее время силы вторжения россии начнут массово "сыпаться" на фронтах из-за кадровых проблем и отходить на российскую территорию.

"Трудно сказать, что они побегут. Не побегут они. Им тяжело, они будут скрипеть зубами, грубо говоря, возьмут палки, но бежать они будут только в одном случае, когда увидят, что в их тылу находятся Вооруженные Силы Украины. Тогда да, мотивации нет воевать. А так, они пока будут сидеть (в оккупированных районах, — Авт.), потому что у них есть страх: когда они видят позади себя заградотряды, русские сидят на месте, или идут вперед, поскольку боятся, что их свои же убьют. В таком случае, наступая, есть шанс, что они получат еще и медали какие-то. Когда же в тылу находятся наши ВСУ, россияне действительно все бросают и убегают, ведь могут мотивировать свое отступление тем, что, мол, были уже в окружении и вышли из его. Вот и все. Если ВСУ будут давить, думаю, все у нас будет хорошо", — подытожил Виктор Ягун.

Напомним, оккупационные войска продолжают применять новые тактики — БТГ заменяют штурмовыми отрядами, более мелкими и маневренными. Они также полагаются на артиллерийскую поддержку, используемую по-разному в зависимости от цели штурма. Поэтому российские оккупанты продолжают безуспешные атаки в Харьковской и Луганской области. Однако есть данные, что продвижение врага в Донецкой области продолжается.

Также "Телеграф" сообщал, что в понедельник, 27 февраля, стало известно: внезапно военная ПВО была выведена из подчинения Сухопутных войск россии и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил (ПКС) россии. Его возглавляет генерал сергей суровикин, ранее опозорившийся в Украине.

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#Россия #Армия #Война #Вторжение #Кадры #ВСУ