Ситуация в Бахмуте все сложнее: свежие карты боев в Украине

Оккупанты обстреливают вдоль все линии фронта

Российские оккупанты продолжают усиливать давление на восток Украины. Враг концентрирует и наращивает боевые действия на участке фронта в Луганской области.

Как сообщается в отчете Института изучения войны, российские войска продолжают бить северо-западнее Сватово и в районе Кременной. Оккупанты не останавливаются и в Донецкой области. Ситуация в Бахмуте усложняется, враг заявляет о продвижении к северу от города.

Согласно данным Генштаба ВСУ, атаки российских оккупантов зафиксированы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Были отбиты более 60 атак.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Враг усиливает боевые действия на Луганщине. Оккупанты сосредоточили на этом направлении разные виды войска, в последние несколько недель используют бронетехнику. Противник наносил ограниченные удары северо-западнее Сватово, однако атаки в районе Кременной продолжаются. Бои идут также в районе Червонопоповки. За сутки атаки врага были отбиты возле Макеевки, Площанки, Кременной, Дибровы, Белогоровки Луганской области.

Карта боев в Харьковской и Луганской области

Вокруг Бахмута ситуация становится все сложнее. Враг атакует с нескольких сторон — атаки врага были остановлены в окрестностях Васюковки, Орехово-Васильевки, Берховки, Ягодного, Бахмута на Донетчине. Россияне заявляют о продвижении вагнеровцев и рисках для Богдановки. Согласно данным DeepState, враг расширил клин между Берховкой и Ягодным, это несет опасность для воинов в Бахмуте. Оккупантам удается продвигаться в городе, большая часть частного сектора захвачена, как и есть продвижение с юга. Защитники Бахмута под ударами авиации и артиллерии.

В районе Авдеевки продолжаются атаки — под ударами наземных войск Каменка, Красногоровка, Марьинка в Донецкой области. DeepState сообщает, что россияне заняли посадку между Водяным и Первомайским. Наступление врага продолжается и на западе Донетчины.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает укрепляться на восточном берегу Херсонской области и в Крыму. Оккупанты продолжают обстрелы — в Запорожской области обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов.

Линия фронта в Запорожской области

На Херсонщине пострадали 25 населенных пунктов, среди которых Херсон. За минувшие сутки враг провел около 100 артиллерийских обстрелов, в том числе и по устью Днепра и районам на берегу Николаевской области.

Линия фронта в Херсонской и Николаевской областях

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина укрепила границу не только со стороны Беларуси. Ситуация на границе с Молдовой в районе Приднестровского региона находится под контролем.