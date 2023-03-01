Попадает ли западное оружие в третьи страны: в Пентагоне рассказали, как Украина использует военную помощь

Украине не выгодно передавать кому-то западное оружие

Представители оборонного ведомства США сообщили, что у них нет никаких доказательств того, что американская военная помощь украине используется не по назначению.

Как пишет CNN, такое заявление сделала помощница главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Валландер во время слушаний в Конгрессе.

"Нет достоверных доказательств того, что американское оружие перенаправляется из Украины", — рассказала она.

Она подчеркнула, что военная помощь от США очень эффективно используется бойцами ВСУ для обеспечения безопасности на поле боя. Однако она добавила, что в Пентагоне адаптировали свои методы подсчета, чтобы избежать возможности использования оружия по нецелевому назначению.

Такую же информацию озвучил еще один представитель Пентагона, генерал-лейтенант Дуглас Симс, который отметил, что нет никаких свидетельств пропажи помощи из Украины. Кроме того, он подчеркнул, что украинцам просто невыгодно избавляться от поставленного союзниками оружия.

Как сообщалось ранее, россияне активно используют спекуляции на теме передачи западного оружия третьим странам с целью сорвать их поставки в Украину. В западных СМИ подобная информация уже появлялась в июле, однако в оборонном ведомстве США эту информацию опровергли.