В Украине заработал первый современный банк хранения крови — "Смелая кровь"

Благодаря новейшим технологиям кровяные компоненты смогут храниться до 30 лет, что будет спасать тысячи жизней

В четверг, 2 марта, на базе Киевского городского центра крови при взаимодействии Министерства здравоохранения, КГГА и компании Parimatch Ukraine официально открыли первый в стране современный банк хранения крови в течение десятилетий "Смелая кровь", сообщает корреспондент "Телеграфа".

Как отметил на презентации заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, над проектом этого донорского центра с новым современным оборудованием начали работать сразу после начала полномасштабного вторжения россии, ведь в стране выросла потребность в качественном оказании медицинской помощи как раненым бойцам, так и пациентам со сложными случаями.

"Это сложный технологический процесс, и в Украине подобного оборудования раньше не использовали. Это первая локация, где такое оборудование установили. Надеемся, что такие практики и такое оборудование мы сможем масштабировать и на уровне других областей, учитывая то, что для города-миллионника иметь такое долгосрочное хранилище эритроцитов крайне важно. Речь действительно идет о почти 30-летнем периоде, когда можно сохранять редкие группы крови. Этот срок позволяет минимизировать ургентную потребность в редких группах крови", — отметил Кузин.

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник подчеркнул, что открытие банка крови является важным событием для столицы, "это продолжение развития инноваций".

"В дальнейшем город берет на себя обучение персонала и содержание этого дорогостоящего оборудования, предоставленного партнерами. Благодаря такому сотрудничеству бизнеса, власти и общества было сделано очень много проектов. Абсолютно убежден, этот проект вместе с компанией Parimatch Ukraine будет не последним. Сейчас же это оборудование, рассчитанное в первую очередь на редкие группы, поднимет работу Центра крови на более высокий уровень. Потому что все направлено, чтобы сохранить жизнь и здоровье как киевлян, так и всех других граждан", — сказал первый заместитель председателя КГГА.

Валентина Гинзбург, директор Департамента КГГА по здравоохранению добавила, что "Киевский городской центр крови всегда был новаторским и передовым, и все реформы службы крови начинались с города Киева".

"Мы впереди и работаем по европейским стандартам. Есть сертификация безопасности и качества. Поэтому я благодарю партнеров, доноров, работаем дальше", — подчеркнула она.

Со своей стороны Николас Тимощук, директор по взаимодействию с органами государственной власти Parimatch подчеркнул, что "когда такие проекты реализуются в Украине, весь последний год, я особенно как гражданин горжусь тем, что я украинец, потому что мы не только смогли удивить друг друга по поводу того, какая мы нация и на что мы способны, а мы удивили весь мир".

"И когда я говорю людям за границей, — добавил топ-менеджер, — что здесь не только продолжается жизнь, она идет вперед, строятся новые технологические центры, открываются новые бизнесы, то иностранцы очень часто этому удивляются. У них такое впечатление, что здесь руина. Здесь нет руины именно благодаря нам, потому что мы объединились в это время, поддерживаем друг друга. Считаю, что это святая обязанность бизнеса сейчас поддерживать свою страну во всех возможных начинаниях".

Николас Тимощук

Как рассказал журналистам Николас Тимощук, появление такого центра имеет большое значение для медицинской сферы, "ведь наши воины проливают кровь каждый день на фронте, и все мы, кто не воюет — бизнес, компании, люди, граждане — должны сделать максимум для того, чтобы спасти каждую жизнь в Украине (и на фронте, и в мирной жизни)".

"Вообще тот факт, что этот центр мог появиться во время войны, а также то, что мы вынуждены как страна и воевать, и защищаться, и работать, и еще идти вперед таким развитием и строительством чего-то нового, это беспрецедентный пример, как мне выдается, для всего мира и для нас. Мы должны этим гордиться. Это тяжело, но мы это делаем... Хочу сделать призыв всем нам, украинцам, компаниям, всем людям, помогать друг другу сейчас, поддерживать наших воинов всем, кто чем может. Кто деньгами, кто временем, кто волонтерством, кто донорством. Потому что сейчас мы должны быть едины, как никогда", — подчеркнул представитель Parimatch.