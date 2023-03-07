"Привлечь людей было сложно": экс-глава ОВА Янушевич о том, как удалось вернуть жизнь в деоккупированную Херсонщину

Опыт восстановления Херсонской области могут применить по отношению к Крыму

После того, как Херсон освободили, в городе и на правобережной части области пришлось заново налаживать жизнь. Выдача гуманитарной помощи по началу происходила в хаотичном порядке, но при содействии благотворителей, волонтеров и главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича процесс удалось наладить.

Как рассказывает "Телеграф" в своем материале, управленческий опыт Ярослава Янушевича можно будет применить к деоккупированному Крыму. Сейчас в Херсонской области у власти в приоритете люди с военным опытом.

Среди организаций, которые помогали с гуманитарной помощью жителям освобожденной Херсонской области, были: агентства ООН и их кластерные партнеры, Всемирная Продовольственная Программа, UNICEF, USAID, Всемирная Центральная Кухня (World Central Kitchen), Фонд Елены Зеленской, Фонд Сергея Притулы, Mission Ukraine, Добробат, Save the Children, Water Mission, Корона князей Острожских.

Назначенный на тот момент глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сумел организовать четкую коммуникацию между волонтерами и местными активистами. Как рассказала руководящая гуманитарным департаментом в Благотворительном фонде Сергея Притулы Екатерина Викторенкова, это было идеальное сотрудничество. Спустя время начали подключаться международные доноры и благотворительные фонды. Если поначалу гуманитарная помощь заключалась только в продуктовых наборах, то международные партнеры снабжали жителей Херсонской области гигиеническими средствами, строительными наборами. Только фонд "Искра добра" завез в регион примерно 15 грузовиков продуктов, огромное количество буржуек, газовых баллонов и т.д.

Ситуация в городе и области менялась в лучшую сторону просто на глазах. Многие из людей, которые помогали возвращать к жизни освобожденные территории в команде Ярослава Янушевича, остались работать с новым главой Херсонской ОВА.

"Надеемся, что новый голова продолжит то, что начал Янушевич. Большое достижение так сплотить коллектив и работать даже на позитиве. Вы же понимаете: когда над тобой летает и прилетает, то ходить на работу и привлечь людей очень сложно. Тем не менее, удалось очень многое", – считает представитель литовского БФ "Корона князей Острожских" Роман Бережной.

Кто такой Ярослав Янушевич

Ярослав Янушевич большую часть жизни проработал в государственном управлении. Он не медийная личность, поэтому широкая публика мало что о нем знает. Одно время был зампредседателя Государственного комитета финансового мониторинга, затем побывал на должностях зама главы ГНС Украины, ГМС Украины и ГФИ Украины.

После госслужбы занялся бизнесом, получил диплом МВА в Международном институте менеджмента по программе Senior Executive MBA (SE MBA) для владельцев бизнеса и руководителей высшего звена крупных компаний.

На пост главы Херсонской ОВА был назначен в качестве управленца, который мог бы наладить работу региона в критический период. Его опыт готовы применять на деоккупированный Крым.