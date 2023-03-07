Герой Да Винчи при жизни записал мощное украинцам: "м**калей не надо бояться"

Военнослужащий призывал не бояться россиян

Во вторник, 7 марта, стало известно, что Герой Украины и командир первой штурмовой роты "Правого Сектора" Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи") погиб во время артиллерийского обстрела.

Украинская журналистка Наталья Нагорная в свою очередь поделилась видеозаписью, на которой военнослужащий оставил свое послание народу Украины.

"Украинская нация сейчас наиболее боеспособна, поэтому м*скалей не надо бояться, их надо уничтожать", — сказал он.

Вместе с тем фотографы Константин и Влада Либеровы обнародовали последний фоторепортаж с погибшим украинским Героем.

"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! Медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, отчаянным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным", — написали они.

Как сообщалось ранее незадолго до начала вторжения Коцюбайло давал интервью, в котором напомнил, что Украина непременно выстоит в войне против россии и выйдет из нее победителем.