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Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Volkswagen

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Volkswagen
Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Volkswagen

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделениям ВСУ два микроавтобуса Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобили уже работают в зоне боевых действий в Донецкой области: один в направлении Кременная, другой на линии Славянск-Бахмут.

Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 75 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Favbet в 2022 году направил в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation-– благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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#FavBet #Favbet Foundation