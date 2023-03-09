Россияне опять ударили по остановке в Херсоне: есть погибшие (фото)

Под удар попали мирные дома и остановка общественного транспорта

9 марта оккупанты снова нанесли удар по Херсону. Целью россиян оказались мирные жители.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, во время очередной террористической атаки захватчики попали в остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди.

На данный момент известно о трех погибших.

"Российские террористы сутра обстреляли Херсон. Попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли три человека", — пишет Ермак.

Кроме остановки, как можно увидеть на опубликованных главой ОП фотографиях, серьезно пострадал частный дом.

Стоит отметить, что оккупанты уже не первый раз выбирают себе целью остановки общественного транспорта. Всего несколько недель назад в Херсоне в результате подобной атаки пострадало большое количество граждан.

Напомним, что ночью 9 марта российские войска снова нанесли массированный удар по Украине. Враг выпустил 81 ракету, в том числе, 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

О всех подробностях новой массированной атаки россиян вы можете прочитать онлайн-материале "Телеграфа".

Ранее мы писали о том, что ВСУ удивлены новой тактикой россиян, которую те использовали впервые за все время массированных ракетных ударов.

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