Оборонительные сооружения срочно построят в ряде областей - решение Кабмина

Какие конкретно области собрались укреплять, пока не сообщается

С началом полномасштабной агрессии россии Украина основательно занялась укреплением своих границ и территорий. А 10 марта правительство с целью защиты наших городов приняло решение об оперативном строительстве фортификационных сооружений.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Министерству обороны вместе с Министерством финансов, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерством экономики, Генеральным штабом ВСУ и соответствующими ОВА безотлагательно в установленном порядке дана задача обеспечить строительство военных инженерно-технических фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях, в том числе с использованием средств по соответствующей программе Минобороны", — говорится в сообщении.

При этом стоит отметить: какие конкретно области собрались укреплять — пока не сообщается. На сайте указывается только то, что решение должно обеспечить оперативное строительство фортификационных сооружений для оборонных нужд там, где это необходимо.

"Также после определения областными военными администрациями нужд на заседание правительства должны быть вынесены предложения по увеличению финансирования", — отметил премьер Денис Шмыгаль.

Напомним, что россия тоже занялась строительством линий обороны. Такие были замечены в оккупированном Крыму. В своем стремлении защитится, россияне отгораживаются даже от своих сел.