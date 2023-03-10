Андрей Довбенко: НАБУ нарушает закон и в седьмой раз отказывается провести допрос по видеосвязи

Адвокат напомнил, что по закону подозрение должен подписывать руководитель САП

Адвокат Андрей Довбенко оспаривает седьмой вызов на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за нарушений, допускаемых следствием.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По словам юриста, следствие и дальше не хочет его допрашивать в формате видеосвязи (через международную правовую помощь), поскольку он проживает в Великобритании.

"НАБУ уже в седьмой раз вызывает меня на допрос. Очередная дата – 14 марта. В седьмой раз сообщаю, что готов принять участие по видеосвязи (через международную правовую помощь), поскольку проживаю в Великобритании. Поскольку следствие и дальше не хочет меня допрашивать в этом формате, снова обжалую отказ детективов допросить меня в порядке международной правовой помощи", — сообщил Андрей Довбенко.

"Но это еще не все "сюрпризы". Последние недели обнаружили и другие пробелы следствия", — отметил юрист.

"Мне было сообщено о подозрении ненадлежащим субъектом. Я адвокат. Поэтому, по закону, подозрение должен подписывать руководитель САП. Однако, вопреки этому, документ подписал детектив НАБУ. В дальнейшем прокуроры, не найдя ничего лучшего, просто составили еще раз (второй раз) ) подозрение по тем же обстоятельствам. На этот раз ее якобы уже подписал руководитель САП. При этом составление "второго" подозрения — незаконное, поскольку "первое" подозрение не было отменено ни прокурором, ни судом. Закон четко запрещает дважды привлекать к ответственности по подозрению относительно тех же фактов в рамках одного уголовного производства (принцип Non bis in idem). Самое смешное то, что ни "первое", ни "второе" подозрение я так и не получил. И это при том, что сообщил следствию о своем местожительстве за границей", — отметил Андрей Довбенко.

"Прокуроры до сих пор не хотят выполнять требования Закона и направлять мне документы единственно возможным способом – в рамках международной правовой помощи. Потому что именно такая процедура предусмотрена для лиц, проживающих за границей. Хочу подчеркнуть, что к этому делу не имею никакого отношения: ни к его обстоятельствам, ни к лицам, в нем описанным. Вместе с тем, настроен максимально открыто сотрудничать со следствием и предоставить всю имеющуюся в моем распоряжении информацию, чтобы доказать свою невиновность", — написал юрист.

Ранее Андрей Довбенко сообщал, что готов дать показания по делу по видеосвязи, но детективы НАБУ безосновательно игнорируют требования закона и не желают допросить его единственно возможным способом. "Собственно, таким образом – по видеосвязи – на прошлой неделе выступил на судебном заседании по делу, по которому меня почему-то не могут найти", — отметил в своем сообщении адвокат.

Напомним, что процедурные действия проходят в рамках уголовного производства, расследуемого детективами НАБУ под процессуальным надзором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Речь идет о якобы осуществленной незаконной продаже арестованного имущества через АРМА и ГП "СЕТАМ". Само расследование было начато еще в мае 2019 года.