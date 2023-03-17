"Кого-то это раздражает": Данилов рассказал, сколько будут продолжаться бои за Бахмут

Бахмут — это важная крепость

После заседания Ставки, проведенной президентом Владимиром Зеленским, было принято решение по дальнейшей обороне Бахмута. В правительстве объяснили, до какого момента этот город будет и дальше нашей важной крепостью в этой войне.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию "Радио Свобода".

Он заявил, что словосочетание "удержать Бахмут" имеет чисто военное значение.

"У нас состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, и еще раз было подтверждено и главкомом Залужным, и генералом Сырским, и всеми присутствующими на заседании Ставки, что Бахмут для нас очень важная, ключевая точка", — говорит Данилов.

При этом Данилов отметил, что понимает, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать, подчеркивает он, добавив, что те или иные действия по Бахмуту будут совершаться только после того, как нашими военными будут приняты те или иные решения, а затем проговорены на Ставке.

"Что касается Бахмута, имейте в виду, что там каждый день и огромное количество террористов, ворвавшихся на нашу территорию, остаются там навсегда. Усыпано все ими вокруг Бахмута. То есть где находятся сегодня эти террористы, они там и остаются. Для нас это очень важная и ключевая точка. По крайней мере, до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью", — говорит Данилов.

Напомним, ранее мы писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал заявление по поводу продолжения боев за Бахмут.

Также мы сообщали, что в ВСУ рассказали, чего достигли россияне под Бахмутом.