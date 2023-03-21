Прогноз погоды в Украине на середину недели: где ожидать солнце

В Украине 22-24 марта будет облачно, ветрено и местами дождь

В ближайшие дни почти на всей территории Украины обещают облачную погоду, местами с осадками. Больше всего воздух прогреется в Закарпатье и достигнет +18 градусов, холоднее всего будет на юге, там температура воздуха едва поднимется до +9 °С. На западе и на севере ожидается дождь, а восток и центр прогреет весеннее солнце.

Как сообщает синоптический сайт Gismeteo, в ближайшие дни почти по всей территории страны не следует ожидать солнечной погоды.

Погода в Украине на 24 марта

Погода во Львове 22-24 марта

В городе ожидается переменная облачность. Воздух днем прогреется до +14…18 градусов, а ночью отметки термометров снизятся до отметок +3…11 °С. Ветер юго-западный от 6 до 10 м/с.

Погода в Киеве 22-24 марта

С утра и до самого вечера три дня подряд в Киеве небо будет покрыто облаками, местами дождь. Днем Киев ожидает температуру от +12 до +16 ° С, а ночью температура колеблется от 5 до 9 теплых градусов. Максимальная скорость ветра будет составлять 8-9 м/с.

Погода в Харькове 22-24 марта

В Харькове небо будет закрыто облаками, но кое-где светит солнце. В городе дождь не предполагается. Температура воздуха днем будет около +13 градусов. Ночью отметки термометров покажут +3…5 °С. Сильный ветер ожидается только в пятницу, максимальная скорость которого составит 11 м/с.

Погода в Донецке 22-24 марта

Погода на восточной части Украины предполагается преимущественно облачной. Днем в Донецке температура будет достигать 12…16 градусов тепла, ночью морозов не будет, а термометры покажут +3…8 °С. Минимальная скорость ветра составит 3 м/с, максимальная – 9 м/с.

Погода в Днепре 22-24 марта

Город ожидает теплая погода с прояснениями. Днем столбики термометров достигнут +13…16 °С. Температура ночью опустится до +4 градусов. Максимальная скорость ветра составит 11 м/с.

Погода в Одессе 22-24 марта

Здесь в основном установится самая низкая температура воздуха. Днем столбики термометров застынут у отметок +9…13 °С, а ночью опустятся до 5…7 градусов относительного тепла. Сильный ветер ожидается только в пятницу, 24 марта, его максимальная скорость составит 9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о непостоянной погоде в большинстве регионов Украины в начале апреля. Синоптики не советуют прятать у шкафа теплую одежду.