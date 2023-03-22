Проблемы не кончились: украинцам уже прогнозируют трудности со следующим отопительным сезоном

Этот отопительный сезон стал одним из самых больших вызовов

До конца текущего года крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины "ДТЭК" планирует отремонтировать 28 объектов, поврежденных в результате российских атак. Однако, вероятнее всего, до следующего отопительного сезона полноценно возобновить работу всех, все же не получится.

Об этом в среду, 22 марта, компания сообщила в своем Telegram-канале, отметив, что таким образом работники компании хотят заранее подготовиться к следующей зиме.

"Мы уже начали плановые ремонты энергоблоков ТЭС. К концу месяца должны завершить первый ремонт, а всего к концу года планируем отремонтировать 28 энергоблоков ТЭС", — говорится в сообщении.

Также у ДТЭК, отметили, текущий отопительный сезон стал для украинской энергосистемы настоящим вызовом, ведь только за последние шесть месяцев страна-агрессорка атаковала объекты теплоэлектростанций аж 29 раз.

"Из-за масштаба разрушений входить в следующий отопительный сезон будет не легче, чем в этот, но энергетики сделают все возможное, чтобы Украина была готова к предстоящей зиме", — добавили в ДТЭК.

Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Денис Шмигаль прокомментировал одну из последних российских атак как по энергообъектам, так и по гражданской инфраструктуре. В частности, по его словам, враг повредил объекты генерации и распределения в 8 регионах страны.