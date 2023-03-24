Дронов на фронте станет больше: Кабмин принял историческое решение

Украинские производител смогут лучше развиваться, а у ВСУ появится больше возможностей

В Украине намерены создать благоприятные условия для создания БПЛА внутри страны. Для этого Кабмин поддержал постановление "О реализации экспериментального проекта по проведению оборонных закупок беспилотных систем отечественного производства".

Об этом сообщается на портале Минобороны Украины. Проект был разработан совместно Министерством по стратегическим отраслям промышленности, Министерством обороны, Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики Украины.

Это постановление позволит упростить все бюрократические процедуры при создании украинских дронов, а также усилить украинских воинов на фронте. Кроме того, украинские производители теперь смогут конкурировать с иностранными компаниями, ведь БПЛА будут производиться согласно условиям современного мира. Этим решением также упрощено заключение контрактов, приемки товара, допуск к эксплуатации и снабжение фронтом.

"Независимость ВПК – это один из факторов обороноспособности страны. Нам нельзя отставать от мира. А это означает развитие передовых разработок, беспилотных технологий, АСУ и т.д. И мы действительно продвинулись в этом направлении. И развитие, и поддержка Украинского рынка БПЛА – одно из ключевых направлений Минобороны. Осенью 2022 года мы добились радикального упрощения процедуры принятия ВВТ в эксплуатацию в армии. Сегодня получили это важное решение", – подчеркнул Министр обороны Алексей Резников.

На сегодняшний день в Минобороны поступило уже несколько заявок от украинских производителей на 75 БПЛА разных типов. Заключено уже 16 контрактов, а в 2023 году будут увеличены закупки дронов для ВСУ, на что планируют выделить 20 млрд гривен.

"Это только начало. Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения – воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу (ударные дроны), и о доставке б/к, эвакуации раненых и т.д. Я благодарен коллегам из Минстратегпрома, Минцифры и Минэкономики, а также всему составу Кабмина за это важное решение", — подытожил Алексей Резников.

Министр по инновациям Михаил Федоров назвал такое решение историческим и заявил, что оно может приблизить победу Украины. Решение, которое поддержал Кабмин, позволит производителям беспилотников увеличить свою прибыль.

"Сегодня Правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное создаст условия для стремительного развития украинского милтек", — написал Михаил Федоров.

Кроме того, постановление фундаментально изменяет подход к самому милтек-бизнесу со стороны государства. Если раньше прибыль на иностранные комплектующие была 1%, на собственные товары и услуги — 30%. Это сдерживало развитие украинских производителей и вынуждало их ехать за границу.

"Чтобы стимулировать развитие БПЛА в Украине и привлечь больше компаний к производству, масштабированию и повышению уровня локализации комплектующих, государство подняло долю прибыли до 25%", — подытожил Федоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что снарядного голода больше не будет. ЕС передаст Украине миллион артиллерийских боеприпасов для ВСУ.