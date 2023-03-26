"Первым шел в бои и вел людей за собой": в боях погиб основатель разведотряда "Бешкетники Сірка"

Воин находился на фронте с 2016 года

Российское вторжение в Украину продолжает забирать жизни героев и на этот раз стало известно, что в боя против оккупантов погиб основатель разведывательного отряда "Бешкетники Сірка" Иван Щеголов.

Первым информацию об этом обнародовал блогер Игорь Лаченков, а позже ее подтвердили в сообществе разведотряда в соцсети Instagram.

"Сегодня для нашей семьи большая потеря, один из основателей нашей семьи, самый главный Озорник "Щегол" погиб. Он был одним из тех, кто шел первым в бой, всегда вел за собой людей, никогда его улыбка не сходила с его лица", — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевой путь Щеголова начался в 2016 году, когда он присоединился к Первой штурмовой роте ДУК, которой командовал Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи).

"Щегол" твое дело всегда будет жить, твои действия будут жить вечно! Твоя семья твои близки будут всегда помнить тебя с улыбкой и с огнем в глазах", — сообщили в разведотряде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Киевщине простились с героем Виталием Колесником с позывным "Кудесник", который погиб в ходе боев за Бахмут.