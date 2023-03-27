"Мысленно вдали от окопов и боли": Зеленский раскритиковал людей, которые не приобщаются к защите государства

Глава Украинского государства уверен, что украинцы должны мобилизоваться для отражения российского нашествия

Президент Владимир Зеленский, недавно получивший от премьера Японии талисман победы, считает, что общество должно уделять максимум внимания ситуации на передовой и жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно нуждаются в неизменной мобилизованности всего нашего государства.

Об этом глава Украинского государства сказал в обращении по результатам 396-го дня войны России против украинцев.

"Это неправильно, это несправедливо, когда у наших приезжающих с передовой бойцов появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже кончилась. Для тех, кто не просто далеко от Донетчины или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья… А кто мысленно вдали от окопов, от ежедневной боли украинцев», — считает Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня так же, как и год назад, нельзя быть мысленно вдали от войны, хотя благодаря нашим воинам реальные боевые действия происходят действительно географически вдали от многих.

"Сейчас так же, как и год назад, важно, чтобы больше украинцев помогали защите государства, помогали аккумуляции мировой поддержки ради нашей победы. Дорогие украинцы! Поддерживайте наших бойцов всегда, когда это возможно. Не забывайте и о сборах волонтеров и присоединяйтесь к ним, когда имеете возможность", — призвал президент Украины.

По мнению Зеленского, очень важно, чтобы все имеющие информационное влияние принимали участие в информационной работе. Это касается не только журналистов, но и всех, кто может распространять правду об агрессии. Кто способен напоминать миру об украинцах и украинках, прошедших через оккупацию, из-за потерь... О том, что Украина бьется за свободу и справедливость и для нашего народа, и для всех наций, которым грозит российская тирания.

"Мир должен слышать так же интенсивно, как и в прошлом году, что агрессия против Украины продолжается. Должен слышать, что прекратить войну уже в этом году, освободить Украину от российского зла уже в этом году — это общая задача цивилизованного мира. Потому что "цивилизованный" означает, в частности, и решительность защищать цивилизованность", — уверен Владимир Зеленский.

Напомним, что недавно президент Зеленский объяснил, почему Украина не начинает анонсированное контрнаступление. Причина, по его словам, в недостаточном количестве западного вооружения.