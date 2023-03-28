В Украине отстраивать сельские дома будут с помощью онлайн-конструктора balbek bureau

Онлайн-конструктор RE:Ukraine Villages был разработан архитектурным бюро balbek bureau — он упрощает восстановление сельских домов и делает его более доступным.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет способствовать использованию при восстановлении жилья онлайн-конструктора RE:Ukraine Villages, таким образом министерство и разработчик конструктора balbek bureau будут сотрудничать в восстановлении сельских домов в Киевской области. Об этом идет речь в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

"Тысячи сельских домов пока повреждены или разрушены. Такие проекты как онлайн-конструктор от balbek bureau значительно упростит процесс восстановления домов и сэкономят средства пострадавшим", — рассказал Александр Кубраков, Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры.

Сообщается, что онлайн-решение бюро, созданное на основе исследований придомовых территорий, конфигураций и архитектурных особенностей разрушенных домов в селах Киевщины, может быть использовано для восстановления дома или проектирования нового. А исследование придомовых территорий, конфигураций домов, на основе которого был создан конструктор, осуществлялось balbek bureau в рамках экспедиции по 17 деоккупированным селам Киевщины. Конструктор предлагает для выбора более 211 миллионов уникальных конфигураций домов для Киевщины.

Balbek bureau – мастерская архитектуры и дизайна интерьера, которая занимается проектированием коммерческого, корпоративного и жилого пространства в Украине, Европе, США и Азии. Общая площадь объектов balbek bureau составляет 135 000 квадратных метров.

С начала полномасштабного вторжения россии команда бюро разработала ряд социальных инициатив RE:Ukraine System, в том числе систему временного жилья RE:Ukraine Housing и решение для защиты памятников RE:Ukraine Monuments.