В Украине до сих пор работает подсанкционное онлайн-казино POINTLOTO1: КРАИЛ обратилась к Госспецсвязи

Санкции не для всех?

После санкций против ряда казино и букмекерских контор в Украине почти все они перестали работать. СНБО применил ограничения для тех компаний, которые подозреваются в связях с россией. В санкционный список входит и казино "POINTLOTO1", но почему-то оно до сих пор работает.

В распоряжение "Телеграфа" попал приказ Госспецсвязи о блокировании подсанкционных сайтов. Однако "POINTLOTO1" среди них не было. На 28 марта веб-страница казино открывается и предлагает свои услуги и игры. Отметим, что "Поинтлото1" указано на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Напротив этого сайта висит сообщение о санкциях. В КРАИЛ ответили на запрос "Телеграфа", что исполнением ограничений занимается специальный орган Госспецсвязи. Комиссия обратилась в структуру с просьбой принять меры по блокированию вебсайта и сообщить об этом.

Комиссия отмечает, что среди санкций, предусмотренных решением СНБО, есть и полное прекращение использования электронных коммуникационных сетей и запрет распоряжаться нематериальными активами, в частности, правами на торговые знаки, доменные имена и другое. То есть казино не имеет права пользоваться сайтом и использовать свои логотипы и названия.

Напомним, что популярные терминалы IBOX временно закрыли из-за расследования в связи с отмыванием банком средств онлайн-казино из-за них. Тем временем на сайте президента появилась петиция с просьбой снять санкции с "Париматч".