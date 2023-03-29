Харьков заснежит, а Донецк заморозит: погода в Украине на вторую половину недели

В Украине 30 марта — 2 апреля ожидается морозная температура с осадками

Вторая половина недели не порадует Украину теплом, а принесет очень мокрую, холодную погоду со снегом. Температура воздуха ночью в некоторых городах резко упадет до -2 °С. Меньше всего повезло восточным территориям страны.

По данным сайта Gismeteo, с 30 марта по 2 апреля погода удивит большими перепадами ночных и дневных температур.

Погода во Львове 30 марта — 2 апреля

Синоптики прогнозируют 30 марта переменную облачность, которая сменится дождливой погодой до конца недели — с 31 марта по 2 апреля. Температура воздуха будет днем колебаться +9…12 градусов. Ночью ожидаются заморозки -2…+6°С. Сильный ветер будет только в четверг, его скорость составит 10 м/с.

Погода в Киеве 30 марта — 2 апреля

В столице Украины погода будет самой солнечной и теплой из числа других городов, но в выходные, 1-2 апреля, прогнозируется обильный дождь. Днем воздух в городе прогреется до +6-14 °С, а ночью опустится почти до -2…+8 градусов. Максимальная скорость ветра ожидается в четверг, 30 марта, когда она составит 10 м/с.

Погода в Харькове 30 марта — 2 апреля

В восточной части Украины есть вероятность осадков в виде дождя со снегом каждый день, кроме четверга, 30 марта. Днем температура в Харькове составит +3…+11 °С. Ночью температура воздуха упадет до 1…7 градусов тепла. Скорость ветра максимально составит 11-12 м/с.

Погода в Донецке 30 марта — 2 апреля

В городе ожидаются самые низкие в Украине дневные температуры. В Донецке три дня будут идти дожди со снегом, однако в субботу, 1 апреля, их не прогнозируют. Днем температура воздуха прогреется до +1...9 градусов, а ночью остынет почти до 0...4 °С. Здесь в целом ветер прогнозируется самым сильным из числа других городов — 10-12 м/с.

Погода в Днепре 30 марта — 2 апреля

Город Днепр ожидает еще больший перепад температур между четвергом, 30 марта и воскресеньем, 2 апреля. Здесь прогнозируется большая облачность с минимальными осадками днем. Столбики термометров днем будут колебаться от 3…12 градусов тепла, а ночью — 0…+7 °С. В пятницу, 31 марта, синоптики предсказывают переменную облачность. Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.

Погода в Одессе 30 марта — 2 апреля

Одессу порадует переменная сухая погода в четверг и пятницу, 30-31 марта, вероятность небольшого дождя существует только в воскресенье, 2 апреля. Воздух днем прогреется до 6…12 градусов тепла, а ночью отметки термометров снизятся до -1…+8°С. Здесь скорость ветра составит 6-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал смешные анекдоты и шутки о погоде. Ведь весна в Украине — это тот период, когда еще вчера ходил в шортах, а сегодня надеваешь пуховик.