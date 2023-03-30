Поздняя осень посреди весны: какой будет погода в Украине к концу недели

В Украине 31 марта — 2 апреля прогнозируются серьезные осадки с низкими температурами

В конце этой недели погода в Украине более будет походить на позднюю осень. В большинстве регионов ожидается дождь, где-то будет идти снег. Отметки термометров ночью на некоторых территориях страны опустятся до -2 °С. Только в восточной части ожидается солнечная погода, однако в выходные и она изменится.

Как сообщает сайт Sinoptik, большинство регионов страны ожидают максимальное количество осадков в уикенд.

Погода во Львове 31 марта — 2 апреля

Львов ожидает преимущественно облачную погоду с сильными осадками. Температура воздуха днем будут достигать +8…12 градусов. Ночью отметки термометров будут падать до +2…6 °С.

Погода в Киеве 31 марта — 2 апреля

В Киеве синоптики предполагают дождливую погоду три дня подряд. Днем температура воздуха будет подниматься до +9-12 °С, а ночью будет остывать до +1…6 градусов.

Погода в Харькове 31 марта — 2 апреля

Харьков будет радовать солнечная погода в пятницу, 31 марта, однако в выходные она сменится облачной с осадками, в частности, в воскресенье, 2 апреля. Днем температура будет +7…10 °С, а ночью будет опускаться до 0…5 градусов тепла.

Погода в Донецке 31 марта — 2 апреля

Донецк ожидает еще больший перепад дневных и ночных температур. В пятницу, 31 марта, прогнозируется снег, а в воскресенье, 2 апреля, ожидается облачная погода с осадками в виде обильного дождя. Днем столбики термометров покажут около +5…12 °С, а ночью будет прохладно: -1…+2 градуса.

Погода в Днепре 31 марта — 2 апреля

В Днепре синоптики обещают к концу недели облачную погоду и осадки. Там температура воздуха днем будет подниматься до +6…9 градусов. Ночью отметки термометров будут показывать до -2…+4 °С. В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями.

Погода в Одессе 31 марта — 2 апреля

В Одессе небо будет закрыто облаками, три дня подряд будет идти дождь. Воздух днем будет прогреваться до 8…12 градусов тепла, а ночью отметки термометров снизятся до +2…6 °С. Очень мокро будет в субботу, 1 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в Украине на Пасху. Синоптики обещают пасмурную холодную погоду, кое-где с осадками.