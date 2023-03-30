Денежная компенсация военным из-за ранения или травмы: какие нужны документы

Чтобы получить одноразовую помощь при травме, контузии или увечьи, военнослужащему следует собрать определенный пакет документов.

В боях с российским оккупантами украинские военные продолжают нести безвозвратные и санитарные потери. Чтобы им выплатили денежные компенсации за полученные в бою ранения или травмы, военным следует собрать определенный список документов.

Об этом со ссылкой на специалиста Регионального центра по предоставлению БППП в Винницкой области Анастасию Семенюк пишет сайт "Бесплатная правовая помощь".

В пакет документов на оформление одноразовой помощи входит:

Направление или заявление на проведение военно-врачебной комиссии.

Паспорт гражданина Украины и его заверенная копия.

Если вы относитесь к рядовому или сержантскому составу, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы.

Если вы офицер – удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенную копию и выписку из послужного списка.

– удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенную копию и выписку из послужного списка. Все медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения.

Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справку военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии.

Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенная копии и/или заверенная копия Акта о несчастном случае.

В случае участия в АТО (ООС) – справки воинской части о сроках непосредственного участия в боевых действиях, боевых действиях на территории других стран, участии в международных миротворческих операциях, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, испытании ядерного оружия и их заверенные копии.

Удостоверение участника боевых действий и его заверенная копия.

Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как получить разовую денежную помощь и куда нужно обращаться раненому военнослужащему.