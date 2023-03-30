Денежная компенсация военным из-за ранения или травмы: какие нужны документы
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Чтобы получить одноразовую помощь при травме, контузии или увечьи, военнослужащему следует собрать определенный пакет документов.
В боях с российским оккупантами украинские военные продолжают нести безвозвратные и санитарные потери. Чтобы им выплатили денежные компенсации за полученные в бою ранения или травмы, военным следует собрать определенный список документов.
Об этом со ссылкой на специалиста Регионального центра по предоставлению БППП в Винницкой области Анастасию Семенюк пишет сайт "Бесплатная правовая помощь".
В пакет документов на оформление одноразовой помощи входит:
- Направление или заявление на проведение военно-врачебной комиссии.
- Паспорт гражданина Украины и его заверенная копия.
- Если вы относитесь к рядовому или сержантскому составу, необходимо предъявить военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы.
- Если вы офицер – удостоверение или военный билет офицера запаса и его заверенную копию и выписку из послужного списка.
- Все медицинские документы, характеризующие состояние вашего здоровья до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения.
- Документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справку военно-лечебной комиссии, оригиналы и их заверенные копии.
- Справка об обстоятельствах травмы или ее заверенная копии и/или заверенная копия Акта о несчастном случае.
- В случае участия в АТО (ООС) – справки воинской части о сроках непосредственного участия в боевых действиях, боевых действиях на территории других стран, участии в международных миротворческих операциях, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, испытании ядерного оружия и их заверенные копии.
- Удостоверение участника боевых действий и его заверенная копия.
- Если вы участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС или пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, необходимо предъявить удостоверение и его заверенную копию.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как получить разовую денежную помощь и куда нужно обращаться раненому военнослужащему.